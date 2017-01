Cât ne costă modernizarea RATC

10:32:01 / 27 Octombrie 2016

Promisiuni, promisiuni si multe aberatii din partea Primariei

...de ce oare am impresia ca aceasta graba de a cumpara ACESTE autobuze are un interes ascuns? vi se pare ca de astfel de autobuze are nevoie orasul Constanta? Cutiile astea incomode? Da, poate pe liniile exterioare, pe linia 1. 3, 3b, 3r , etc ... in nici un caz pe liniile interioare ... spune Fagadau asa: "in acest fel, va fi cenzurat accesul celor care nu dețin legitimații de călătorie pentru transportul în comun” ... cum domnule primar? cum veti impiedica ciorile si aurolacii sa urce in masini daca nu vor avea bilet electronic? exista un singur mod de a face asta insa deocamdata nu este aplicabil la noi: ca urcarea sa se faca doar pe la sofer prin fata ... Si mai spune Fagadau, primarele care promite :" În funcție de traseu și de grafic, pe anumite rute vor fi puse în circulație autobuze, minibuze, microbuze și, eventual, mașini”, ... pai bagati si niste carute cu acces gratuit sa se simta si cioroii mancatori de seminte in largul lor ... insa pana faceti toate astea, ce ar fi sa faceti niste statii moderne in care calatorii sa se adaposteasca de vant, ploaie, zapada?