Caz incredibil în județul Constanța! A murit după ce a fost mușcat de cal!

09:49:05 / 06 Iulie 2016

Unii cai atacă din senin

Mai dă si cu copitele din spate dacă o persoană necunoscută se apropie de el să-l mângâie in timp ce paște iarbă.. Dacă nu vedeam, nu credeam. Bărbatul a primit copita in zona ficatului, rostogolindu-se de pe un dâmb de 5 m. in vale, unde curgea un râu. Alături de el era si fiul său de vreo 5 ani. Copilul nu a pățit nimic iar bărbatul a primit primul ajutor de la soția lui. Putea fi mai rău. S-a întâmplat la Busteni, pe pajiștea de sub telecabină.