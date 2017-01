Ce au găsit specialiștii în băuturile energizante? Mai beți?

Specialiștii Asociației Pro Consumatori (APC) continuă Campania Națională de Informare și Educare: ”Să învățăm să înțelegem eticheta!”. De data aceasta ei au verificat piața băuturilor energizante. Datele statistice arată că, în România se consumă anual 24 milioane litri de băuturi energizante. Într-o singură băutură energizantă sunt 10 linguriţe de zahăr; 4 tipuri de îndulcitori artificiali (ciclamaţi de sodiu, zaharină, acesulfam K şi aspartam). De asemenea, tot într-o băutură energizantă sunt de la 2 la 9 aditivi alimentari, iar conţinutul de cofeină dintr-o băutură energizantă echivalează cu cel din 3 ceşti de cafea espresso. Și conţinutul de taurină per doza variază între 50 mg şi 2 grame! ”Cafeina în doze mari are un potenţial toxic semnificativ, poate provoca palpitaţii cardiace, hipertensiune, convulsii, dureri de cap, diaree, urinare frecventă, deshidratare, insomnie, tremur la nivelul mâinilor. Are acţiune laxativă şi epuizează rezervele de calciu din organism. Conținutul de cafeină per unitate de vanzare variază între 25 mg și 160 mg. Cât privește taurina este un aminoacid neesenţial care se produce la nivelul ficatului prin

sinteza aminoacizilor metionina şi cisteina. Cea conţinută de băuturile energizante este sintetică, iar pe termen mediu poate favoriza apariţia gastritei, respectiv a ulcerului peptic (distrugerea mucoasei gastrice/duodenale)”, potrivit APC. „Băuturile energizante cu zahăr sau îndulcitori, sunt realizate dintr-un amestec de apă, dioxid de carbon, arome artificiale și aditivi alimentari. Aceste produse sunt lipsite de nutrienți, generează impresii olfactive artificiale și nu au valoare biologică. În baza studiilor realizate în cadrul unor universități și instituții medicale de prestigiu, experții în nutriție și medicii atrag atenţia asupra afecţiunilor medicale generate de consumul pe termen mediu a unor astfel de produse. Din păcate, aceste produse, din cauza atractivităţii ambalajului şi a accesibilității date de preț, sunt achiziţionate de către tineri, care, nefiind informaţi cu privire la asocierea acestor băuturi cu alcoolul, riscă să-şi pună viaţa în pericol.”, a declarat preşedintele APC, conf. univ. dr. Costel Stanciu, citat în comunicatul asociației.

CE CONȚIN

Ingredientele regăsite în compoziția băuturilor analizate sunt următoarele: apă, apă carbogazoasă, dioxid de carbon, zaharoză, zahăr caramelizat, dextroză, maltodextrină, șofranaș, nicotinamidă, concentrat de morcov, extract de ginseng, glucoză, sirop de glucoză fructoză, inositol, seminţe/extract de guarană (conţine cofeină), suc de lime, suc de portocale, suc de lămâie, suc concentrat de pere, caroteni, tartrat de L-carnitină, clorură de sodiu, D-glucuronolactona taurina, cofeină, vitamine (A, C, E, B3, B5, B6, B12), acid citric, citraţi de sodiu, riboflavine, carbonaţi de sodiu, carbonaţi de magneziu, albastru briliant FCF, citrat trisodic, caramel simplu, acesulfam k, aspartam, ciclamaţi, sucraloză, zaharină, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, acid ascorbic, acid lactic, acid malic, fosfaţi de potasiu, caramel cu sulfit de amoniu, antocianine, gumă xantan, gumă caruba, gumă arabică, acid fosforic, citrat de magneziu, galben de chinolină, beta apo 8 carotenal, acetat izobutirat de zaharoză, esteri glicerici ai răşinilor din lemn, alginat de

propilenglicol, pectine şi arome. Multe dintre ingredientele folosite pot declanșa afecțiuni severe, potrivit specialiștilor. De exemplu, îndulcitorii artificiali pot declanșa o serie de afecțiuni medicale, cum ar fi: boala Alzheimer, boala Parkinson, boala Basedow-Graves, epilepsie, scleroză

multiplă, diabet și depresie. 14% dintre produsele analizate conţin carbonaţi de sodiu, respectiv carbonaţi de magneziu; 10% dintre băuturile analizate conţin albastru briliant FCF. Coloranții sintetici (albastru briliant FCF, caramel sulfit de amoniu şi galben de chinolina) pot provoca reacții alergice, modificări cromozomiale, tulburări de respirație, dermatite și au potențial cancerigen.

10% dintre băuturile analizate conţin ciclamaţi. E952 - ciclamat de sodiu este un îndulcitor artificial care are o putere de îndulcire de 30 de ori mai mare decât zahărul. Acest aditiv nu este autorizat în SUA ca urmare a unor studii care au arătat posibile efecte carcinogene. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre acest studiu puteâi accesa (http://www.apc-romania.ro/ro/i-/NDM2LTE.html).