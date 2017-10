Ce crede ministrul Turismului Mircea Dobre despre ce s-a întâmplat la agenția Omnia Turism

Ceea ce s-a întâmplat la Omnia Turism credem că a fost un caz premeditat, ținând cont că această companie funcționa foarte bine, și totul s-a petrecut într-un timp foarte scurt, a declarat sâmbătă ministrul Turismului, Mircea Dobre, după ședința operativă în vederea identificării soluțiilor pentru prevenirea și evitarea situațiilor similare cu cea generată de Omnia. "Nouă ni se pare că a fost un caz premeditat, ținând cont de faptul că această companie, din toate punctele de vedere, funcționa foarte bine. Este o companie veche, de peste 26 de ani. Singurul moment în care a avut o pierdere financiară a fost în perioada crizei, suma fiind destul de mică, 25.000 de lei. În rest, inclusiv cetățenii și turiștii păgubiți cu care am discutat în momentul în care am fost la companie, marți după—amiaza, mi-au spus foarte clar că au mers cu această companie timp de peste 10 ani și nu au avut niciodată nicio problemă. Este un caz atipic. Nu are legătură cu cazurile care au fost în trecut, acum câțiva ani, în care au fost alte motive. Este un caz atipic, nu are legătură cu cele din trecut.(...) A fost premeditat pentru că s-a întâmplat într-un timp foarte scurt. Și conform datelor pe care le avem de la departamentul de vânzări, din partea angajaților companiei, suma este foarte mare, aproximativ 7, 400 milioane euro încasare efectivă", a explicat Dobre.

Acesta a precizat că nu se poate discuta despre ce poate fi sau nu recuperat, până când nu va fi finalizat controlul celor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și de la Direcția de investigare a criminalității economice.

"Nu putem să discutăm ce se poate recupera și ce nu se poate recupera în acest moment, până ce colegii de la ANAF și cei de la Direcția de investigare a criminalității economice nu termină controlul și nu identificăm dacă există bani în alte părți ai fostului acționar sau ai companiei. Nu putem trage o concluzie vizavi de acest lucru în acest moment. Când se vor finaliza controalele de către cele două instituții, atunci putem veni să spunem exact ce și cum", a afirmat ministrul Turismului.

Potrivit acestuia, în Parlament este în dezbatere o Ordonanță și se va veni cu niște amendamente pentru siguranța turiștilor ce cumpără pachete de vacanță.

"Avem o Ordonanță în dezbatere în Parlament, și vom veni cu niște amendamente pentru siguranța turiștilor care cumpără pachete de vacanță. Astfel, niciun pachet de servicii turistice nu se va vinde pe o perioadă mai mare de 12 luni; într-un termen rezonabil toate agențiile de turism vor fi obligate să aibă obiect unic de activitate, pentru că lucrează cu banii cetățenilor și nu cu cei ai companiilor. Se va face o auditare a acestor companii de turism, iar ANAF va începe un control în cel mai scurt timp pentru a vedea toate firmele care au avut contracte cu Omnia și au fost de bună credință", a mai spus Dobre.

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anunțat miercuri, într-o conferință de presă referitoare la situația Omnia Turism în urma decesului patronului, George Negru, că un număr de 244 de turiști sunt plecați în străinătate cu această agenție, iar o parte dintre ei au decis să își plătească singuri cazarea.

Totodată, ministrul Turismului i-a sfătuit pe toți cetățenii care au cumpărat pachete turistice prin Omnia Turism să nu mai plece în acele călătorii, deoarece conturile agenției au fost blocate de bănci și nu se mai pot fi efectua plăți. În urma controlului efectuat marți la sediul agenției s-a descoperit că Omnia avea o poliță de despăgubire de numai 50.000 dolari și doar 30.000 de euro în conturi.

Potrivit ministrului de resort, paguba produsă de Omnia Turism este cea mai mare de după revoluție, în condițiile în care agenția a vândut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018 unui număr de 8.500 de clienți, iar pentru perioada 17 octombrie — 31 decembrie 2017 au mai fost încasați 433.000 de euro de la 202 turiști.

Patronul Omnia Turism, George Negru, a încetat din viață la începutul acestei săptămâni.