Ce îi nemulțumește pe români când pleacă în vacanță în UE?

Românii pleacă tot mai des în vacanțe în statele membre UE, însă nu de fiecare dată sunt mulțumiți de serviciile pe care le primesc atunci când sunt turiști. Peste 200 de români aflați în concediu în țări UE au depus, în 2015, reclamații legate de serviciile și produsele oferite, cele mai multe, respectiv 78%, fiind legate de domeniul transporturilor, potrivit statisticii Centrului European al Consumatorilor România (CECR). ”Din cele 202 contestații primite în 2015, am rezolvat, pe cale amiabilă, peste 70%. 21% dintre reclamații au vizat serviciile hoteliere, în special pe cele cumpărate online. Am avut și două reclamații privind spectacolele la care românii au fost în UE, în vacanță. Avem, când vorbim de transporturi, multe reclamații și în sectorul închirierilor de mașini, nu numai pentru serviciile prestate de companiile aeriene”, a precizat directorul CECR, Irina Chirițoiu. Cele mai multe reclamații privind sectorul de călătorii ajung la CECR de la românii care merg în Ungaria, Italia, Spania, Germania, Bulgaria și Franța. Plângerile consumatorilor împotriva unor companii din UE pot fi preluate numai dacă aceștia sunt rezidenți sau cetățeni ai unui stat membru al UE (plus Norvegia și Islanda) și dacă legislația comunitară este aplicabilă. Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) a lansat aplicația mobilă ECC-Net Travel App care ajută consumatorii să își exprime drepturile de consumatori în limba țării de destinație. ECC-Net Travel App oferă cunoștințe juridice și suport lingvistic în 23 de limbi ale UE, plus norvegiană și islandeză. Aplicația este gratuită și se poate accesa și offline, astfel încât nu trebuie să intri în costurile serviciului de roaming. Aceasta este disponibilă pentru dispozitive mobile cu sisteme de operare iOS, Android și Microsoft Windows. Aplicația poate fi descărcată și de pe site-ul Centrului European al Consumatorilor România (http://www.eccromania.ro/RO).