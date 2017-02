Ce ne rezervă vremea în prima zi de primăvară, la Constanța!

Prima zi de primăvară aduce temperaturi maxime cuprinse între 8 și 17 grade C, la Constanța, potrivit meteorologilor. Temperaturile minime se vor situa în intervalul 4 și 7 grade C. Printre nori vom vedea și razele soarelui. A doua zi de primăvară, joi, 2 martie, mercurul în termometre va scădea până la 12 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 1 și 5 grade C. Meteorologii anunță și precipitații în această zi. Vineri, 3 martie, putem să lăsăm acasă umbrelele. Temperaturile maxime vor cunoaște o ușoară creștere, astfel că ele se vor încadra în intervalul 11 și 15 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 1 și 6 grade C.