Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a vorbit vineri seara, la recepția care celebrează Ziua Independenței, despre parteneriatul dintre România și Statele Unite ale Americii atât în domeniul securității la nivel mondial, cât și în domeniul combaterii corupției.

"În această seară celebrăm și forța Parteneriatului strategic SUA — România și legăturile noastre în calitate de aliați și prieteni. În ultimul an, sub auspiciile parteneriatului nostru, am investit împreună în securitatea regiunii transatlantice prin finalizarea amplasamentului sistemului de apărare antirachetă de la Deveselu", a declarat Hans Klemm.

Oficialul american a vorbit despre exercițiile militare comune și despre modul în care Statele Unite susțin România în lupta împotriva corupției.

"Membrii forțelor noastre armate au avut frecvent antrenamente comune, menite să descurajeze amenințările la adresa României și a regiunii Mării Negre. Soldații, membrii forțelor marine și aeriene și infanteriștii noștri au luptat împreună pe câmpuri de luptă aflate departe de România. Iar reprezentanții instituțiilor noastre de aplicare a legii au avut o strânsă colaborare pentru a combate terorismul, proliferarea armamentului de distrugere în masă, pentru a pune capăt infracționalității organizate, pentru a opri traficul de persoane și de droguri și a sprijini lupta României împotriva corupției", a spus Klemm.

Ambasadorul american a menționat că, în cadrul parteneriatului strategic, a fost promovată și "cooperarea în domeniile securității energetice, coordonării politice și în domeniul consular".

"Mi-ați cerut să dedic energie suplimentară dimensiunii economice a parteneriatului nostru, să sporesc volumul schimburilor comerciale și investițiilor dintre țările noastre. Drept răspuns, am adus delegații comerciale în România, susținem antreprenorii români din domeniile IT, educațional și al turismului ecologic și i-am încurajat pe investitorii americani să ia în considerare potențialul economic pe care îl oferă România, așa cum i-am încurajat și pe investitorii români să ia în considerare America", a afirmat Hans Klemm.

Diplomatul american a vorbit și despre noile inițiative în domeniul securității.

"Pentru a extinde și mai mult parteneriatul nostru, anul acesta am lansat împreună noi inițiative în domeniul securității cibernetice și, cel mai promițător, inițiative menite să dubleze din nou promovarea colaborării noastre și schimburile educaționale de studenți și membri ai mediului academic din știință, tehnologie, educație și cultură și poate chiar energie, medicină și cercetare în domeniul agricol", a arătat Klemm.

El a apreciat că parteneriatul dintre România și SUA are un potențial "nelimitat".

"Domnule președinte, sunt convins că, printr-o colaborare cu toate forțele, parteneriatul nostru va avea un potențial nelimitat. Sub conducerea dumneavoastră, putem promova împreună securitatea, democrația și prosperitatea, nu numai ale României și Statelor Unite, ci și ale întregii regiuni transatlantice și nu doar", i s-a adresat Hans Klemm președintelui Klaus Iohannis, prezent la ceremonie.

"Împreună, în calitate de aliați, parteneri și prieteni, putem avea o contribuție decisivă la asigurarea unei Europe întregi, libere și în pace. Și, în concordanță cu tema recepției din această seară — parcurile noastre naționale -putem căuta modalități de colaborare pentru protejarea pădurilor, platourilor, pășunilor, munților, râurilor și pârâurilor, florei și faunei noastre sălbatice, a căror existență depinde, generații de acum înainte, de sănătatea mediului înconjurător", a subliniat el.

Recepția de Ziua Statelor Unite ale Americii a fost dedicată parcurilor naționale.