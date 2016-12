Colțul Troll-ului - Falsuri la loteria bonurilor fiscale

Inevitabilul s-a produs. 21 de români riscă să fie anchetați penal, după ce au falsificat bonuri fiscale și le-au înscris la marea loterie. Ei ar fi mers la Fisc să revendice câștigurile, prezentând documente false. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre cele 21 de bonuri false au fost emise de firme care nu funcționau la vremea respectivă sau au provenit din case de marcat care nu au fost declarate niciodată la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Chestionați de autorități, românii cu chef de fraudă au răspuns că frustrarea i-a împins la acest gest. „Este imposibil să câștigi la mizeria asta de loterie. Auzi tu, bonuri de 509 lei?! De unde naiba să am așa ceva?!? Asta-i loterie pentru oameni bogați. Aveam în beci o casă de marcat, din vremurile de aur ale economiei, înainte să mi se bage impozit forfetar și să dau faliment, așa că am zis să risc“, a declarat Ion Afaceristu, unul dintre suspecți. Alt bărbat a zis că idolul lui este Videanu și că tot ce a făcut a fost ca să simtă și el, măcar o dată în viață, cum e să fii cu adevărat mafiot - „Am zis că, dacă pun mâna pe 10.000 lei, îmi cumpăr o plăcuță de marmură cum are Videanu în toată casa și mi-o pun pe pernă, să dorm cu fața pe ea“. Între cei reținuți se numără și un copil de 14 ani, care a spus nonșalant că el a crezut că așa e bine, pentru că vede și aude că toată lumea fură în țara asta - „Păi ce, eu sunt mai prost, doar pentru că-s mic? Mi-a zis tata că e bine să ai inițiativă în viață. M-au prins pentru bonul ăsta, dar ce nu știu ei e că am falsificat și la loteriile precedente și am încasat deja 20.000 lei. Stau o vară la școala de corecție, dar nu-mi ia nimeni banii! Ca un boss!“.