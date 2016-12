Colțul Troll-ului - Viața mea are sens... giratoriu

06:24:16 / 14 Aprilie 2016

Sens

Astia care fac lucrurile astea fara cap ar trebui jupuiti dar nu are cine , ar trebui semaforizarea pusa la punct in toata cta ,locuri de parcare suficiente ,capacele de canalizari trase toate la borduri ca ale dracu sint cate doua trei pe mijlocul soselelor nu stii pe care sa o ocolesti si in care sa dai fiecare cum i se scoala mai face cate o canalizare sau cate un sens giratoriu