Colțul Troll-ului - Viitorul sună, prăduitorii retarzi răspund

Consilierul BNR Lucian Croitoru avertizează că educația financiară în școală este foarte timidă și nu se face de la nivelurile cele mai joase. Ce uită el este că, în ziua de azi, ÎNTREAGA educație din școală este praf și pulbere. Boss, ciutanii din ziua de azi citesc instrucțiunile de pe sticla de Mr. Muscolo și nouă din zece consideră apoi că n-ar fi deloc grav dacă ar bea câteva shot-uri din substanța acidă. Acidă, adică d-aia care are bule, ca apa minerală, nu? Când testele PISA arată clar că generația noastră tânără, viitorul țării, de altfel, are probleme grave de înțelegere, fiind incapabilă să angreneze mai mult de doi neuroni în același timp, ce crezi că se va întâmpla când începi să le explici care-i treaba cu DAE și conversia valutară, și randamentul spot, și alte tâmpenii financiare ermetice? OK, pornești de jos - cine face banii, cum îi face, care-i treaba cu cererea, oferta, economisirea. Păi ce-ai făcut mă, nene, mă? În era Versace & Tabloid, banii vin din neant, te naști cu ei. Sau ți-i dă tata, care e șmecher. Iar banii se aruncă pe chestii importante, care să te ridice în ochii lumii - telefon, mașină, haine, ceasuri, accesorii, droguri, băutură și femei etc. De aici se pleacă. Deci, înainte de a băga cursuri de educație financiară în școli, care ar deveni ore la care se poate chiuli în voie, ca dirigenția, sportul, biologia, chimia, fizica, religia sau educația civică, mai bine s-ar face o reformă. Cică ar face minuni.