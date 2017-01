Conducerea CJC: „RAJDP poate fi salvată fără o infuzie de capital

De la instalarea în funcție, noua conducere a Consiliului Județean Constanța (CJC) și-a început mandatul cu o campanie de „vizite de lucru“ care au amintit de vremurile de dinainte de '89. Printre instituțiile luate la bani mărunți de șefii CJC s-au numărat Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Muzeul de Istorie, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului și Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța (RAJDP). Dincolo de faptul că echipa de control a Consiliului a zâmbit frumos pentru poze, dorind să arate că își ia în serios mandatul, cele mai grave deficiențe au fost descoperite la RAJDP. „Managementul Regiei a fost defectuos, motiv pentru care am avut o întâlnire foarte lungă cu administratorul judiciar (RAJDP este în insolvență și este administrată de un administrator judiciar delegat de stat, n.r.) să vedem care sunt măsurile ce pot fi luate pentru salvarea acestei companii de la faliment. RAJDP poate fi reorganizată. De aceea, i-am cerut administratorului judiciar să vină cu un plan de organizare. Am ajuns la concluzia că această Regie poate fi salvată fără o infuzie de capital de la CJC, așa cum s-a mai vehiculat. De asemenea, am discutat schimbarea administratorului special, Virgil Stan, pentru că nu a dat randamentul scontat. Adică, nu a reușit să reducă cheltuielile“, a spus conducerea CJC, marți, într-o conferință de presă.

„FURTURI DIN CARIERE ȘI DE COMBUSTIBIL“

În cadrul aceleiași conferințe de presă, conducerea CJC a declarat că Regia este obligată să reducă din costuri dacă vrea să supraviețuiască. „La Regie avem furturi din carierele de piatră și furturi de combustibil prin schimbarea rezervoarelor de la utilaje, cele noi fiind înlocuite cu unele vechi“, au spus șefii Consiliului. Aceștia au punctat că „se puteau face reduceri de cheltuieli dacă prezența la muncă era reală“. „Unii veneau la serviciu doar pentru afacerile proprii“, a mai spus conducerea CJC.

Citește și:

Ce a descoperit conducerea CJC la Regia de Drumuri