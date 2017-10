Constănţeni, acum puteţi ajunge în Bulgaria şi pe la Carvăn!

Românii din sudul județului au o nouă punte de legătură cu bulgarii. După o lungă perioadă de așteptare, oficialii celor două țări au inaugurat marți, 3 octombrie, un nou punct de trecere a frontierei între România și Bulgaria. Acesta este situat la câțiva kilometri de localitatea Carvăn și face legătura între localitățile Lipnița (România) și Kainargea (Bulgaria). Localnicii din zonă își freacă mânile de bucurie, spunând că, în acest fel, se deschid noi posibilități de dezvoltare a afacerilor.

După o lungă perioadă de așteptare, noul punct de trecere a frontierei între România și Bulgaria a fost deschis marți, 3 octombrie, la câțiva kilometri de localitatea Carvăn. Punctul de trecere a frontierei a fost amenajat ca o punte de legătură între localitățile Lipnița (România) și Kainargea (Bulgaria), care au fost unite printr-un drum transfrontalier. La ceremonie au participat prim-ministrul României, Mihai Tudose, ministrul Afacerilor interne, Carmen Dan, prim-ministrul Bulgariei, Boiko Borisov, ministrul de Interne al Bulgariei, Valentin Radev, precum și autorități din județul Constanța. Șoseaua, care leagă partea română de cea bulgară, are o lungime de peste 17 kilometri și a fost construită încă de acum patru ani. Investiţia de peste 6 milioane de euro, realizată cu fonduri europene, nu a putut fi însă folosită de publicul larg până acum, deoarece la graniţa dintre România şi Bulgaria nu a existat un punct de trecere a frontierei. Problema a fost ridicată de autoritățile locale și județene de-a lungul timpului, dar amenajarea și, în special, dotarea unui punct de trecere a frontierei s-au făcut în pas de melc.

Șeful Guvernului român, Mihai Tudose, a declarat că momentul stă sub semnul interconectivității și al eforturilor comune ale celor două guverne în vederea operaționalizării a tot ceea ce înseamnă interconectare locală, regională, energetică și de siguranță. La rândul său, premierul bulgar, Boiko Borisov, a afirmat că speră că acesta nu este singurul punct de trecere a frontierei pe care cele două țări îl deschid împreună. „Dorim să construim şi un pod peste Dunăre, în curând. Noul punct de frontieră va favoriza transportul, turismul și cooperarea economică. Punctul de frontieră va funcționa între orele 8.00 şi 20.00, pentru autovehiculele de până la 3,5 tone“, a spus Borisov.

Deschiderea punctului de trecere a frontierei inaugurat la Carvăn a fost așteptată de locuitorii din zonă. Primarul comunei Lipnița, Florin Crăciun, a declarat că, odată deschis acest punct, vor apărea posibilități de dezvoltare a afacerilor. „Vor exista schimburi de produse de o parte și de alta“, a spus primarul din Lipnița.

BULGARII, REPETENȚI!

Un alt punct de trecere a frontierei în județul Constanța care a fost amenajat și care ar trebui să lege România și Bulgaria, dar care „așteaptă să fie inaugurat“ de mai bine de patru ani este în zona Dobromir. Punctul a fost ridicat pe drumul care leagă localitatea constănţeană Dobromir de cea bulgară Krushari, în 2012, din bani europeni. În ciuda faptului că drumul a fost gata la timp, acesta s-a dovedit a fi inutil, în lipsa unui punct de trecere a frontierei care ar fi permis oamenilor plecaţi din localitatea românească să ajungă legal (trecând pe la vameşi) într-o localitate bulgărească. În acest caz, singura piesă care lipsește este un aviz din partea Guvernului Bulgariei. Să sperăm că nu vor mai trece încă patru-cinci ani pentru ca punctul de trecere a frontierei de la Dobromir să fie deschis.

UN NOU POD PESTE DUNĂRE

Ideea premierului bulgar de a construi un nou pod peste Dunăre nu este de ieri, de azi. Senatorul de Constanța al PSD Nicolae Moga spunea, în urmă cu câțiva ani, că printre proiectele sale de suflet este construirea unui pod peste Dunăre, care să lege judeţele Constanţa şi Călăraşi. „Sudul judeţului Constanţa este oarecum izolat de restul ţării şi este păcat, pentru că această parte a României pierde, în primul rând, din punct de vedere turistic. De aceea, pornind de la o idee mai veche, am luat iniţiativa asocierii celor două comunităţi, cea din Constanţa şi cea din Călăraşi, care-şi pot uni forţele în vederea construirii unui pod de care toată lumea are nevoie”, a spus Nicolae Moga. Construirea unui nou pod este privită cu ochi buni şi de primarul comunei Ostrov, Niculae Dragomir, care a afirmat că populaţia din zonă are mare nevoie de un astfel de pod. „Podul poate fi realizat şi prin parteneriat public-privat, dar, ceea ce este mai important, trebuie să existe unitate şi dorinţă pentru ca acest proiect să se realizeze”, a spus primarul comunei Ostrov. El a precizat că, pentru a ajunge în judeţul Călăraşi, trebuie să traversezi Dunărea cu bacul sau să faci un ocol de sute de kilometri pe la Constanţa. Despre utilitatea construirii acestui pod s-au exprimat şi agenţii economici din zonă, care au precizat că, prin acest pod, zona de sud a Dobrogei se poate dezvolta din punct de vedere turistic.