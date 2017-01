Constănțenii vor sărbători 157 de ani de la Mica Unire

24 ianuarie 1859 este ziua care a deschis şirul sărbătorilor naţionale. Este ziua în care s-a înfăptuit Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, cunoscută și drept ˮMica Unire“, sub conducerea unui singur domnitor - Alexandru Ioan Cuza. În 24 ianuarie 1859, când s-au unit Moldova şi Ţara Românească, s-a dansat şi s-a cântat ˮHora Unirii“, poezie scrisă de Vasile Alecsandri. Iniţial, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domnitor în Moldova, iar apoi, la 24 ianuarie în acelaşi an, Cuza a fost ales ca domnitor în Ţara Românească. Aşa s-au unit Moldova şi Ţara Românească şi s-au născut Principatele Unite. La 157 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, duminică, 24 ianuarie, pe întreg cuprinsul ţării, românii vor sărbători acest prim pas în reîntregirea patriei. Manifestări vor avea loc şi în mai multe localități din judeţul Constanța. În municipiul reședință de județ, Prefectura va organiza un ceremonial în Piața Ovidiu, la ora 13.00.