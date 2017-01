„Credincioșii dau salarii preoților, nu IPS Teodosie“

Referitor la acuzarea IPS Teodosie că n-ar da salarii preoților, ci lumânări, reprezentanții Biroului de Comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului fac mai multe precizări. Astfel, „IPS Teodosie nu are nicio legătură cu acordarea de salarii preoților din parohii, deoarece preoții sunt angajații parohiilor respective“. Ei își iau salariile din veniturile proprii ale parohiilor, nu de la Arhiepiscopie, semnând pe statele de plată ale parohiilor. Conform Statutului BOR, Art. 64, alin. (1): „Parohul este administratorul întregii averi parohiale mobile şi imobile împreună cu Consiliul parohial, sub controlul Centrului eparhial, şi răspunde canonic-disciplinar şi administrativ-bisericesc în faţa acestuia”.”Prin urmare, IPS Teodosie nu poate opri acordarea salariilor către preoți, acestea fiind acordate direct de către parohie, prin paroh. În privința contribuțiilor salariale venite de la Stat, nici acestea nu pot fi oprite de către IPS Teodosie, întrucât acestea vin direct în unitățile imediat superioare parohiilor, protoieriile, de unde preoții le ridică, pe semnătură proprie”, potrivit Biroului de Comunicare. În plus, mai explică ei, afirmația că „IPS Teodosie dă lumânări în loc de salarii“ este total falsă“: „Lumânările sunt bunuri parohiale, nu personale, procurate de la protoierii, nu de la IPS Teodosie. Veniturile realizate din lumânări se duc în bugetul parohiei, de unde se iau salariile. Prin urmare, obligația plății salariilor o are parohia (prin paroh), nicidecum IPS Teodosie”. ”Cei ce l-au acuzat pe IPS Teodosie au dat dovadă de o totală lipsă de cunoaștere a regulilor de administrație parohială, inventând subiecte, cu scopul de a intoxica și a genera presiune mediatică în apropierea lucrărilor Sfântului Sinod, profitând de situația juridică a IPS Teodosie, dar și de faptul că publicul larg nu cunoaște regulile de organizare internă a BOR. Îi asigurăm că Sfântul Sinod nu lucrează sub presiunea unor anonime pline de imaginar”, menționează Biroul de Comunicare al Arhiepiscopiei.