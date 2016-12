CS Năvodari începe duminică sezonul de rugby în 7

Schimbarea sistemului de desfășurare al Campionatelor Naționale de rugby pentru seniori, care vor reveni la disputarea în sistem toamnă-primăvară în loc de an calendaristic, a lăsat echipelor o jumătate de an „liberă”, respectiv fără meciuri de campionat în prima parte a anului 2016. Formațiile din Superligă și din Divizia Națională de seniori, eșalonul al doilea din rugbyul românesc, au participat în lunile martie, aprilie și mai la Cupa României 2016, trofeul revenind echipei Timișoara Saracens. La competiția rezervată echipelor din DNS a participat și CS Năvodari, care a obținut șase victorii în grupă, apoi a fost învinsă de RC Stejarul Buzău, scor 21-14 (7-7), într-un meci de baraj care a stabilit a opta echipă calificată în sferturi de finală.

Rugbyștii antrenați de Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase nu au primit imediat vacanță, după acel meci disputat la sfârșitul lunii aprilie, ci și-au continuat pregătirile în perioada mai-iunie. Au fost apoi liberi timp de trei săptămâni, iar din 10 iulie au revenit la antrenamente, desfășurate timp de trei săptămâni exclusiv pe plajă, pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică. Vineri seară, pe stadionul „Mihai Naca” din Constanța, CS Năvodari a disputat un prim joc de verificare în această vară, cu juniorii de la Tomitanii Constanța, care din toamnă vor evolua și în Divizia A de seniori. Miercuri, la Năvodari, cele două echipe se vor întâlni din nou, în câteva jocuri amicale de rugby în 7, pentru că formația gazdă va disputa la sfârșitul săptămânii prima etapă a Campionatului Național de rugby în 7 rezervat echipelor din DNS. Programată inițial sâmbătă, etapa a fost amânată cu 24 de ore pentru că Guvernul României a decretat doliu național în ziua de 13 august.

CN de rugby în 7 va reuni la start șase formații: CS Năvodari, RCM Galați, RC Bârlad, Știința Petroșani, CSUAV Arad și Centrul Național Olimpic de Tineret pentru rugby în 7 (practic, lotul național de rugby în 7 al României). De altfel, primele cinci echipe enumerate mai sus plus CSM Bucovina Suceava, RC Stejarul Buzău și CS Mănăștur vor forma și Divizia Națională de seniori pentru rugby în 15, care va debuta în octombrie.

CN de rugby în 7 cuprinde cinci etape, care sunt programate la Năvodari (14 august), Petroșani (20 august), Bârlad (27 august), Năvodari (3 septembrie) și Galați (10 septembrie). Punctajele acumulate în fiecare etapă se vor aduna pentru a se alcătui clasamentul final al competiției. Se acordă două puncte pentru victorie și un punct pentru înfrângere, dar și puncte pentru locul ocupat în fiecare etapă (6p pentru locul 1, 5p pentru locul 2 etc.).

Lotul cu care CS Năvodari va aborda sezonul 2016-2017 cuprinde următorii jucători: Apetroaie, Strat, Barbu, Zapan, Comănici, Sponte, Iorga (jucători de Linia întâi), M. Croitoru, Burlacu, Călin (L2), M. Niță, Ogea, Agiacai, Brașovianu, Pîrvu, Bejan (L3), Zainea, Agapie, Fl. Croitoriu (mijlocași la grămadă), Trandafir, Slusar, Arefi (mijlocași la deschidere), Grigoraș, Papaiane, Puișoru, Miron, Ciubotariu, I. Prodan, Porumb, M. Prodan, Ignea (jucători de treisferturi). Perju s-a retras din activitate, iar Raicea nu mai face parte din lot. Singura noutate a echipei din Năvodari este fundașul Ignea, venit de la Politehnica Iași.

„Mă bucur că am putut păstra lotul din primăvară, stăm bine la capitolul omogenitate. Cu Ignea am suplinit plecarea lui Perju și am vrea să mai completăm lotul cu un jucător de linia întâi. Nu ne vom putea baza în primele meciuri din toamnă pe Bejan, aflat în recuperare după ce și-a operat fractura de piramidă nazală suferită în meciul cu Buzăul, și pe Arefi, învoit pentru că are o problemă personală. Obiectivul clubului nostru nu poate fi decât ocuparea primului loc atât la rugby în 7, cât și la rugby în 15”, a declarat Cornel Suciu, antrenor la CS Năvodari.

