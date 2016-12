Cum va arăta sala polivalentă din Constanța

12:12:20 / 03 Septembrie 2016

ion

IO Nu pot crede ochilor ce vad in hartile voastre. De fapt stadionul de rugby ramane neingrijit si distrus. Probabil pe spatiul lui verde se va mai ridica inca o biserica ca aia a lui Ciuperca nu le ajunge cre(s)tinilor. Acolo unde scrie parcare de fapt se ridica chiar acum ditamai blocurile. SALA VOASTRA POLIVALENTA SE VREA A FI RIDICATA CHIAR IN LOCUL TERENULUI DE RUGBY CLEOPATRA. Barladeanul de acolo e unicul care a mai tinut viu in constanta rugby pentru copii si tineret iar voi vreti sa il desfiintati. Ce pana mea aveti bai politicieni pirpirii si nemernici cu RUGBY-ul ? Va simtiti mici si firavi in fata noastra si acu` ca sunteti la puterea administrativa vreti sa ne desfiintati ?