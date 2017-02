Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni?

Vremea va continua să fie oscilantă, în următoarele două săptămâni, dar în general va predomina un regim termic în creștere în majoritatea regiunilor, iar singura perioadă în care se vor consemna scăderi ale temperaturilor va fi 25-28 februarie, în timp ce precipitații sunt anunțate în zilele de 21 și 25 februarie, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 21 februarie - 5 martie 2017, publicată luni, scrie Agerpres. În Dobrogea, pe parcursul primei săptămâni a intervalului de referință, vremea va intra într-un proces de încălzire, astfel că temperaturile maxime vor ajunge la un ecart mediu de 12 - 16 grade C, iar cele minime vor fi de 4 - 7 grade C. Din 26 februarie, valorile termice vor scădea accentuat și vor deveni apropiate de mediile climatologic specifice perioadei, respectiv între 5 și 7 grade C, ziua, și între -3 și zero grade C, pe timpul nopților. Pentru începutul lunii martie este estimată o încălzire ușoară și treptată a vremii. Precipitații mai frecvente vor fi în jurul datei de 25 februarie, în restul intervalului fiind posibile doar ploi slabe, pe areale restrânse. La munte, în intervalul 21 - 24 februarie, vremea se încălzi, valorile devenind mai ridicate decât cele climatologic specifice perioadei. Astfel, vor fi maxime de la 0 la 6 grade C și minime între -4 și 0 grade C, în medie. Din 25 februarie, temperaturile vor scădea, determinând un regim apropiat de cel normal pentru sfârșit de februarie, cu valori între -2 și 0 grade C ziua, respectiv între -10 și -6 grade C noaptea. Pentru primele zile ale lunii martie este estimată o creștere ușoară și treptată a valorilor termice. În prima săptămână vor fi precipitații în fiecare zi, predominant ninsori, care local și temporar pot fi mai consistente, dar și precipitații mixte cu condiții de polei în intervalul 22 - 24 februarie. Pe parcursul celei de-a doua săptămâni, probabilitatea pentru precipitații va fi mai redusă. Estimările sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, și au un grad de realizare de aproximativ 60%.