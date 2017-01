Cum va fi vremea în weekend

În weekend vom avea parte de vreme frumoasă, însă va fi soare cu dinți, anunță meteorologii. Vineri, 5 februarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 6 grade C, iar cele minime între -2 şi 1 grad C în Dobrogea. În această zi, este posibil să avem parte de lapoviță și ninsoare, potrivit specialiștilor de la ANM. Sâmbătă, 6 februarie, cerul va fi senin. Vor fi maxime cuprinse între 3 și 6 grade C și minime între -4 și -1 grad C. Duminică, 7 februarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 şi 7 grade C, iar cele minime între -3 şi 1 grad C. Cerul va fi variabil, parțial înnorat.