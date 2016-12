CVM Tomis a obținut o victorie de trei puncte la Ploiești

Duminică seară, într-o partidă contând pentru etapa a treia din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanța a înregistrat a treia victorie din acest campionat. După două succese cu scorul de 3:2 contra formațiilor din Dej și Zalău, campioana României a bifat și primul succes de trei puncte, în deplasare, cu nou-promovata Tricolorul LMV Ploiești. Scorul final a fost Tricolorul - CVM Tomis 1:3 (21:25, 25:16, 19:25, 22:25), după aproape două ore de joc.

După un prim set pe care l-a controlat de la un capăt la altul și l-a câștigat la patru puncte diferență, Tomis a avut o scădere de randament, pe fondul unor greșeli la recepția din serviciu pe care le-am văzut și în partidele precedente. Tricolorul, neașteptat lider al clasamentului după două etape, grație setaverajului, a restabilit egalitatea și părea capabilă de încă o surpriză. Însă formația oaspete are o experiență superioară, și-a revenit după un set cedat la 16 și până la finalul meciului nu le-a mai permis adversarilor să reintre în joc.

Au evoluat formațiile: Tricolorul (antrenori Marian Anton și Mădălin Marinescu): C. Ghimeș 2p - Imhoff 19p, Josifov 9p, Aleksic 9p, Fl. Voinea 7p, Rumpunen 15p, Călin-libero (au mai jucat: Farcaș, Someșan 2p, Teotoc, Al. Voinea); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Mitev 5p - Yordanov 13p, Laza 8p, Ragin 11p, Ananiev 19p, D. Pavel 14p, Skundric-libero (au mai jucat: Gotch, Vologa, Stancu).

Alte rezultate din etapa a treia: Știința Explorări Baia Mare - VCM LPS Piatra Neamț 3:0 (27:25, 25:21, 25:17); CSM București - Dinamo București 3:0 (25:20, 25:16, 26:24); Unirea Dej - CSV Banatul Caransebeș 0:3 (21:25, 24:26, 18:25); SCM U. Craiova - Arcada Galați 3:2 (25:20, 20:25, 24:26, 25:22, 15:12). Partida ACSVM Zalău - Universitatea Cluj va avea loc luni, de la ora 18.00. În clasament conduc Știința Explorări Baia Mare și Banatul Caransebeș, ambele cu 9 puncte și setaveraj 9:1, urmate de CVM Tomis Constanța, cu 7p (9:5).

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Ne-am făcut partida un pic mai dificilă pierzând al doilea set, dar important este că am obținut în cele din urmă toate cele trei puncte. Cred că echipa din Ploiești este una care va pune multe probleme pe teren propriu și altor echipe. Am încheiat o perioadă în care am jucat numai partide de cinci seturi și se vede că de la meci la meci începem să jucăm din ce în ce mai bine”, a declarat antrenorul principal al echipei constănțene, Martin Stoev. „Este foarte importantă această victorie de trei puncte pe care am obținut-o la Ploiești, mai ales că am întâlnit o echipă bună și a fost greu să jucăm la un interval atât de scurt după meciul din Liga Campionilor”, a spus coordonatorul Konstantin Mitev. „A fost un meci destul de dificil, dar, cu excepția setului pierdut, cred că am jucat mai bine. Ne bucurăm să creștem de la meci la meci, pentru că trebuie să ne omogenizăm cât mai repede, fiind o echipă nouă”, a afirmat centrul Andrei Laza. „Pentru mine a fost un meci ca oricare altul, cu toate că sentimental sunt legat de echipa din Constanța, dar acum trebuie să-mi fac datoria pentru echipa din Ploiești. Sper din tot sufletul ca Tomis să-și rezolve toate problemele, pentru că este cea mai galonată echipă românească din ultimul deceniu și îmi doresc să rămână la același nivel al performanțelor”, a precizat voleibalistul constănțean Florin Voinea, care acum este component al formației din Ploiești.

