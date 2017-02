Dani Oţil, atras de mirajul Trofeului „Telegraf“

Cunoscuta vedetă Dani Oțil, gazdă a emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”, a debutat anul acesta la Trofeul „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din țară rezervat veteranilor, îmbrăcând tricoul formaţiei ASC Săgeata Stejaru. După ce a evoluat în prima etapă chiar împotriva echipei gazdă, Telegraf, Dani a jucat şi în duelul din etapa a doua a grupei A, înfruntând pe Chimpex Constanţa alături de ceilalţi coechiperi, printre care se numără şi câţiva colegi din echipa bucureşteană de minifotbal Neatza & Prietenii.

FĂRĂ AERE DE... VEDETĂ

Tradiționala competiție de la ţărmul mării, ajunsă la a 26-a ediţie, reprezintă o provocare pentru Dani, care se pregăteşte serios pentru fiecare partidă. Dani s-a încălzit serios pentru meci, dar a avut timp şi pentru un scurt interviu acordat în exclusivitate cotidianului „Telegraf” înaintea startului întâlnirii de duminică. „A fost măgulitor, în primul rând, să fiu chemat la acest turneu. Sunt în echipă cu foști fotbaliști mari (n.r. - Marian Popa, Gigel Coman), pe care i-am văzut la televizor. Mi s-a părut foarte interesant faptul că timp de o zi întreagă am văzut o sală plină. Din ce văd eu prin țară, pentru că mă plimb mult la turnee cu echipa mea, Neatza & Prietenii, mi se pare că este unul dintre cele mai frumoase turnee pe care le-am văzut. Este o idee genială faptul că se întâmplă ceva și pentru noi, cei peste 35 de ani, dar și pentru cei peste 45 de ani. Se vede altă calitate a jocului, alt mers, mai puține durități”, a declarat Dani, care nu se sfiește să fie și șofer, la volanul unui Renault Kadjar, aducându-și coechipierii din București la Constanța. „Noi avem o echipă de minifotbal, Neatza & Prietenii, cu care suntem de doi ani pe primul loc în campionatul din București, în prima ligă. Am în echipă mai mulți puști, de 20 - 21 de ani, niște „săgeți” cu care mă lupt și acum. Va fi greu să fim toți deodată la peste 35 de ani, pentru a veni la acest turneu cu Neatza & Prietenii, dar treaba merge bine. Chiar diseară (n.r. - duminică) avem antrenament. Nu îmi pare rău de drumul pe care îl fac la sfârșit de săptămână la Constanța. Conduc câte șase ore, sunt și șofer, adun toți băieții, ca pe vremuri”, a mai spus Dani.

UN TATUAJ NOROCOS ȘI 23 DE PERECHI DE ÎNCĂLȚĂRI DE FOTBAL

Pasionat de sporturile de anduranță, Dani Oțil este pregătit perfect din punct de vedere fizic, dar nici cu tehnica nu stă prea rău, reușind și câteva artificii tehnice gustate de spectatorii prezenți în tribunele Sălii Sporturilor. În plus, Dani are și un tatuaj special, care îi aduce noroc, iar în privința încălțărilor de fotbal are acasă un număr important: „Am o oaie neagră. Nu înseamnă că sunt fan Gigi (n.r. - Becali). Pentru că acum joc cu machidonii în echipă le-a plăcut ideea, au prins-o din start. Am oaia neagră care este „porte-bonheur”-ul meu. Eu am jucat handbal profesionist. Sunt pasionat de încălțări de fotbal. Am 23 de perechi acasă și practic să fiți mulțumiți că am venit doar cu două perechi”.

MAI UȘOR LA TELEVIZOR

Prezența la Trofeul „Telegraf” este... una diferită pentru Dani Oțil, care este familiarizat cu orașul Constanța și stațiunea Mamaia, în fiecare vară, pe plajă, alături de prietenul său Răzvan Simion și de ceilalți colegi, prezentând emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”, care este urmărită cu interes maxim de telespectatori, din fața micilor ecrane, dar și de cei veniți în vacanță, în fiecare vară.

„Evident, e meseria mea să fiu la televizor. E mai ușor, dar în teren, având în vedere că fac cinci-șase sporturi de anduranță, nu îmi este prea greu. Fizic sunt bine pentru vârsta mea. Fac anduranță și practic nu pot lua două-trei kilograme în plus niciodată. Vara pare ușoară la plajă, la „Neața“, dar e foarte grea. Toți prietenii îmi spun: ai stat două săptămâni la mare. Da, dar eu m-am trezit la cinci dimineața în fiecare zi. La emisiune este destul de obositor, vin mii de oameni să ne urmărească, iar după emisiune facem mii de poze. Acum suntem chiar de plăcere la mare, în sfârșit”, a încheiat Dani Oțil.

