Dani Pedrosa și-a prelungit contractul cu Repsol Honda

Echipa Repsol Honda a anunțat pe site-ul oficial că pilotul spaniol Dani Pedrosa, în vârstă de 30 de ani, și-a prelungit contractul până la finalul anului 2018, chiar înainte de Marele Premiu de motociclism viteză al Italiei, care se va disputa duminică, pe circuitul de la Mugello. „Suntem încântați să anunțăm prelungirea contractului cu Dani Pedrosa și apreciem loialitatea sa față de Honda și HRC. Lucrăm împreună de foarte mulți ani, dar mereu am văzut în Dani aceeași dedicație și pasiune. Experiența sa ne ajută foarte mult la dezvoltarea motocicletei și vom da totul pentru a-l ajuta să-și demonstreze talentul și să câștige cât mai multe curse”, a spus vicepreședintele executiv de la HRC, Shuhei Nakamoto.

Pedrosa (30 de ani), care va sărbători cu ocazia Marelui Premiu al Italiei, din 22 mai, cursa cu numărul 250 la MotoGP, va continua pentru încă două sezoane la Repsol Honda. Spaniolul și-a petrecut întreaga carieră la echipa japoneză, pentru care a debutat în 2001 și a câștigat un titlu la clasa 125cc și două la clasa 250cc. Mai mult, Pedrosa a făcut pasul către clasa regină în 2006 și a cucerit titlul mondial de trei ori, în 2007, 2010 și 2012.

„Sunt foarte fericit să anunț că am semnat prelungirea contractului cu echipa Repsol Honda. Sunt foarte încântat că Honda a dovedit că are încredere în mine și mi-a prelungit înțelegerea pentru încă doi ani. Cred că pentru mine este cel mai bine că voi continua la echipa unde am debutat în Campionatul Mondial. Negocierile au durat foarte puțin și pot să mă concentrez pe următoarele curse. Vreau să dau sută la sută în Marele Premiu al Italiei”, a declarat Pedrosa.

Spaniolul a obținut cele mai multe clasări pe podium pentru Honda din întreaga istorie a echipei japoneze, cu un total de 142, dintre care 51 de victorii, cu doar trei sub recordul deținut de Mick Doohan. În actualul sezon, el ocupă locul 4 în clasamentul piloților, după cinci curse disputate, cu 53 de puncte. Lider este Jorge Lorenzo (Yamaha), cu 90 de puncte, urmat de Marc Marquez și de Valentino Rossi.

Următoarea etapă a Campionatului Mondial de motociclism viteză va avea loc pe 22 mai, când este programat Marele Premiu al Italiei, pe circuitul de la Mugello.

