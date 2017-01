De ce arată Parcul Arheologic ca o expoziție de bălării

22:41:08 / 18 Iulie 2016

Vai de orasul nostru!

A indurat Constanta noastra: borduri noi, sapaturi si transee pentru cabluri, plombari aiurea, tevi sparte si iar sapaturi, opriri de curent aiurea (APROPO, ENEL SA NU CREADA CA IN TIMPUL ZILEI SE POT JUCA CU ELECTROCASNICELE NOASTRE CUM VOR EI CREZAND CA TINERII SUNT LA MUNCA SI BATRANII NU SE PRIND. LE ZIC EU CA SUNT CU OCHI PE EI !!! Atat timp cat exista https://eneldistributie.ro/ro-RO/Pagini/dobrogea.aspx ii rog si pe aceasta cale sa respecte programul afisat chiar de ei), biserici in mijlocul parcurilor sau cate 2 buc (vezi Casa de Cultura)-mai ales nefinalizate, aglomeratii si ambuteiaje la semafoare (vezi soveja cu tomis cand urci spre macul rosu), sensuri giratorii la comanda la fiecare butic cu denumirea de "mall" (in top as pune cel de la Cora Bratianu, City Mall, varianta...), etc (revin cu exemple) Dar noi facem piste pentru biciclisti pe Tomis (nebunie nu gluma), fara nici o suparare pe biciclisti, am si eu si o folosesc, dar nu ma satur doar de 1-2km acolo pe Tomis; montam stalpi de iluminat noi, vopsim vaporase-arta nene, facem o parcare in Mamaia fara plata (langa Cazino) si se face atata tam-tam ca ce s-a facut si ce s-a dres ptr noi. Cine vrea poate incerca: nu poti iesi din masina daca parchezi 2 una langa alta decat prin portbagaj. Ori s-a vandut prea mult beton si au iesit coloanele groase, ori arhitectul are 20 kg viu si a facut calculatia pentru masina lui Mr.Bean. Si ca sa nu uit: oare cat vor mai sta sinele de tramvai pe podul de la butelii?!pana vine Mazare din Madagascar sau pe unde o fi ? sau trebuie sa ramana acolo si le vopsim ca pe vaporase pentru nepoti sa vada ca am avut asa ceva si noi?