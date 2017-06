Deţinuţii pot „cumpăra“ zile libere contra remuneraţiei

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri un amendament la Legea privind executarea pedepselor, care prevede că deţinuţii pot „cumpăra” zile libere dacă renunţă la remuneraţie, în cazul în care aceştia au desfăşurat o muncă remunerată. Amendamentul a fost propus de deputaţii UDMR Marton Arpad şi Ambrus Izabella şi prevede că, dacă persoana condamnată renunţă la 40% din bani în favoarea penitenciarului, munca se consideră a fi neremunerată şi zilele executate pentru pentru zilele de muncă prestate se calculează potrivit art. 96 alin. 1 lit. b), care stipulează că, în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 3 zile executate pentru 2 zile de muncă (faţă de 4 la 3, cât se prevede acum), ceea ce echivalează cu un plus de 5 zile pe lună. Deputaţii jurişti au mai adoptat, totodată, şi un alt amendament, propus tot de deputaţii UDMR Marton Arpad şi Ambrus Izabella, care prevede că, în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă (faţă de 5 la 4, cât se prevede acum) şi care echivalează cu un plus de 2,5 zile pe lună. O altă prevedere stipulează că, în cazul în care munca este prestată pe timpul nopţii, se consideră 2 zile executate pentru o noapte de muncă (faţă de 3 la 2 cât se prevede acum) şi care echivalează cu un plus de 15 zile pe lună.