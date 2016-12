Divertisment muzical pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” îi invită pe iubitorii muzicii, sâmbătă, în sala de spectacole, pentru a petrece o seară deosebită în compania muzei Eutherpe. Propus spre delectarea melomanilor este divertismentul muzical „O sole mio!”, programat să înceapă la ora 19.00.

O DECLARAȚIE DE DRAGOSTE PE NOTE MUZICALE „Spectacolul „O sole mio!” este o declarație de dragoste. Chiar așa: o declarație de dragoste a artiștilor operei tomitane pentru un public aflat „în rezistență”, luptători visători și idealiști în războiul dus împotriva inculturii, a cenușiului cotidian, a blazării și tristeții. Publicul nostru, cald și drag, merită această declarație de dragoste pe care am conceput-o sub forma unui spectacol solar, încărcat de energie și optimism. După ce scena noastră a închinat seri speciale muzicii ruse, apoi franceze, latino-americane, iată că a venit rândul splendidei canzonete italiene. Și am adus-o în fața prietenilor noștri sub forma unei feerii, o poveste despre iubire, senzualitate și bucuria vieții”, a spus mezzosoprana Gabriela Dobre, cea care a conceput scenariul, regia, scenografia și light-design-ul spectacolului.

REÎNTÂLNIRE Evenimentul constituie un bun prilej pentru publicul meloman de a se reîntâlni, după o vacanță de aproape trei luni, cu îndrăgiții artiști ai scenei lirice tomitane: Daniela Vlădescu, Lucia Mihalache, Stela Sîrbu, Smaranda Drăghici, Silvia Simionescu, Raluca Dărăban, Gabriela Dobre, Răzvan Săraru, Doru Iftene, Laurenţiu Severin și Bogdan Ocheşel.

Biletele pentru acest spectacol au prețuri de 25, 30 și 40 de lei, în funcție de locurile din sală. Elevii și studenții în grup organizat vor plăti 15 lei pe un tichet, iar pensionarii - 20 de lei.

Stagiunea 2016-2017 a Teatrului „Oleg Danovski” s-a deschis pe 18 septembrie, cu spectacolul de balet „Don Quijote”, de Ludwig Minkus.

