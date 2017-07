DJST Constanța face ordine la Stadionul „Farul“

Prin Hotărârea de Guvern nr. 310 din 12 mai 2017, Guvernul României a decis „revocarea dreptului de folosință gratuită al Clubului Sportiv „Fotbal Club Farul” Constanța asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța”, iar ulterior, pe bază de protocol încheiat între părți, s-a făcut predarea-preluarea imobilului. Toate bune și frumoase, numai că în bugetul DJST pe 2017 nu au fost prevăzute sumele necesare pentru întreținerea stadionului, astfel că Direcția trebuie să se descurce cum poate.

„S-a intrat în normalitate cu această revenire a stadionului la minister și sper ca aceasta să ducă la ceva util pentru sportul constănțean. Este singurul lucru pe care mi-l doresc”, declara atunci Mariana Solomon, director executiv al DJST Constanța. Între timp, atât Consiliul Local Constanța, cât și Consiliul Județean Constanța și-au manifestat dorința de a prelua în administrare Stadionul „Farul”, însă deocamdată nu s-a întâmplat nimic.

Reamintim că, devenit „sat fără câini”, pentru că oricine putea intra acolo pentru a face sport sau orice altceva, stadionul a fost „preluat” de fanii echipei de fotbal SSC Farul Constanța, care în toamnă au demarat cosmetizarea arenei, prin muncă patriotică! Suporterii constănțeni au cosmetizat stadionul și înaintea partidei retur cu Pescărușul Sarichioi, contând ca baraj de promovare în Liga a 3-a la fotbal, astfel că la meciul respectiv s-a înregistrat o audiență-record pentru ultimii ani, de peste 4.000 de spectatori!

În ultimele săptămâni, DJST s-a implicat din ce în ce mai mult la stadion, iar la începutul acesteia a instituit noi reguli de acces în incinta arenei, pe terenul de fotbal sau pe pista de atletism. „Baza a fost preluată de noi conform Hotărârii de Guvern, în condițiile în care FC Farul mai are câteva bunuri în incinta stadionului. Am fost nevoiți să luăm aceste măsuri pentru că au fost foarte multe reclamații în privința igienei stadionului, respectiv prezența șobolanilor sau a căpușelor, că se intră cu mașina acolo, că se fac grătare, că unii intră cu rolele sau cu bicicletele pe pistă, perturbând activitatea sportivilor de performanță care se antrenează acolo. Lucrurile scăpaseră de sub control și trebuia să restabilim ordinea acolo, conform legii. S-a stabilit un program, de comun acord cu toate structurile sportive care desfășoară antrenamente, dar există și un program în care cetățenii Constanței au acces pe stadion. Diferența este că se percepe un abonament lunar de 150 de lei pe persoană, mai puțin copiilor sub 14 ani. Motivul pentru care am luat această decizie este că noi trebuie măcar să menținem situația actuală a stadionului, pentru că sunt necesare materiale de curățenie, coșuri de gunoi, asigurarea pazei. Este nevoie să avem grijă de bunul statului, conform legii. DJST asigură deja o minimă pază la stadion și colaborăm foarte bine cu firma de pază, care gestionează intrarea sportivilor și antrenorilor, conform programului stabilit împreună. De asemenea, intrarea mașinilor în zona vestiarelor a fost restricționată. Sperăm ca autoritățile locale să facă în cel mai scurt timp demersurile necesare pentru a prelua această bază sportivă a orașului. De asemenea, aș vrea să felicit voluntarii de la SSC Farul Constanța pentru munca lor titanică dinaintea meciului de baraj. Le mulțumesc pentru parteneriatul pe care l-am avut până acum și sper ca și în continuare să colaborăm la fel de bine! Un interes personal a devenit un interes al comunității, iar de munca lor au beneficiat toți cei care își desfășoară activitatea pe stadion”, a declarat Mariana Solomon.