Dragnea: „PSD este sub asediu; am descoperit fără să vrem un plan de care habar nu aveam“

Partidul Social Democrat este sub asediu, și nu sub unul politic, existând un plan care nu este făcut "pe genunchi, de ieri", a declarat joi președintele formațiunii, Liviu Dragnea, într-o conferință de presă. "După viteza în care se organizează toate aceste acțiuni devine clar că nu este un plan făcut pe genunchi ieri, aseară sau astăzi. Nici eu, nici colegii mei nu am bănuit că această intenție anunțată acum o lună că urmează o analiză a activității guvernamentale va stârni asemenea scandal. Și că vom descoperi, fără să vrem, un plan de care noi habar nu aveam, care nu are nicio legătură cu guvernul sau cu PSD. Încă o dată, PSD este sub asediu și nu este sub asediu politic, pentru că nu am văzut în afară de o mică acțiune de sprijin din partea USR pentru Sorin Grindeanu alte acțiuni politice. Nu îmi dau seama exact cine sunt cei care stau în spatele acestei acțiuni, dar este o coordonare profesionistă", a susținut Liviu Dragnea.

De asemenea, a arătat el, ceea ce se petrece acum la Guvern "este în afara spațiului legitim, democratic și este o forțare atât a rezultatului alegerilor, cât și a bunului simț".

"Discutăm de fapt de un grup ilegitim, în opinia noastră, care practic a ocupat Palatul Victoria și îl ocupă în continuare, fără să mai aibă o susținere politică necesară în orice stat democratic pentru a fi pus într-o funcție și pentru a fi menținut într-o funcție eminamente politică. Ne-am dat seama de ieri, după poziția premierului din CExN, dar și după declarațiile de azi noapte, dar am discutat din nou astăzi cu toți colegii mei și toți au avut același punct de vedere — decizia noastră este corectă, poate fi dureroasă, poate fi neobișnuită, dar faptul că noi nu ne dezicem de programul de guvernare, de ceea ce am pus acolo pentru ca românii să trăiască mult mai bine, nu binișor, este mai important decât oricine în această țară", a precizat liderul PSD.

El s-a referit și la criticile aduse raportului de evaluare a Cabinetului Grindeanu, despre care Dragnea a menționat că premierul l-a avut pe masă la începutul săptămânii.