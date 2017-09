Evaziunea fiscală din fotbal, în atenția Parlamentului European

O sesiune a Parlamentului European pe tema evaziunii fiscale a fotbaliștilor s-a transformat marți într-un proces al modului în care clubul FC Barcelona l-a susținut pe starul său argentinian Lionel Messi după condamnarea acestuia în urma problemelor cu fiscul spaniol, scrie presa belgiană.

Federația internațională de fotbal (FIFA) a apreciat că adunarea parlamentară nu are dreptul să aducă la ordine cluburi sau jucători pentru evaziune fiscală. Eurodeputații din cadrul comisiei care anchetează documentele Panama Papers au însă o altă părere pe această temă, scrie cotidianul "7 sur 7". Lionel Messi a fost condamnat pentru fraudă fiscală în 2016. Atacantul argentinian a primit o amendă de 2,1 milioane euro pentru că a eludat impozitele prin intermediul unor societăți offshore. El a primit, totodată, o pedeapsă de 21 de luni de închisoare cu suspendare. FC Barcelona a demarat atunci o campanie de susținere a vedetei sale pe rețelele de socializare, sub sloganul "We are all Leo Messi" (Noi toți suntem Leo Messi). Unii dintre europarlamentari au criticat însă campania respectivă. "Messi a fost declarat vinovat și a fost sancționat. Această campanie este imorală și în contradicție cu valorile promovate de către FIFA", a afirmat europarlamentarul Louis Michel.

Federația internațională de fotbal a preferat să se distanțeze de acest subiect, afirmând că se ocupă doar de joc și nu de fiscalitate. "Este o problemă de legislație națională. Competențele noastre sunt limitate și facem ceea ce stă în puterea noastră pentru a investiga aspectele sportive", a argumentat Kimberly Morris, oficial în cadrul FIFA. Răspunsul i-a nemulțumit de europarlamentarii prezenți la ședința de marți, care au luat în vizor inclusiv Federația internațională de fotbal, confruntată în ultimii ani cu scandaluri legate de corupție și spălare de banii. În prezent, atribuirile următoarelor două ediții ale Cupei Mondiale, Rusia 2018 și Qatar 2022, fac obiectul unor anchete judiciare.

"FIFA vede legislația pentru agenții de jucători doar ca pe un cadru la care statele membre trebuie să se adapteze. Acest lucru a dus la reguli divergente în funcție de țară, ceea ce face foarte dificil de urmărit practicile incorecte", a comentat Gregor Reiter din cadrul European Football Agents Association (EFAA). Comisia de anchetă a Parlamentului European va da publicității raportul său final asupra Panama Papers în noiembrie sau decembrie.