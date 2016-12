EXCLUSIV! Escroci la mare: „Cu 1.000 de euro devii Mihaela Rădulescu“

Atenție, constănțeni! Reprezentanții unei agenții de casting din București sunt la fel de convingători ca Nașul din filmul lui Francis Ford Coppola și vă fac... o ofertă de nerefuzat: "Dați 1.000 de euro și aveți parte de o carieră în modeling! Nu sunteți convinși? Bine, atunci vă mai spunem că de look-ul dumneavoastră se va ocupa personal și cu cea mai mare atenție posibilă stilistul Mihaelei Rădulescu. Nici nu știți ce pierdeți!". De fapt, vă spunem noi ce pierdeți: vă aruncați banii pe o țeapă și o metodă de escrocherie care s-a răspândit la nivel național. După ce am făcut public cazul firmei de casting ce are punct de lucru în Constanța, vizavi de City Park Mall, și care este acuzată că ar fi înșelat mai mulți oameni, au început să apară noi reacții. Am primit telefoane peste telefoane de la cetățeni din toată țara care spun că au fost escrocați de această societate care ar opera în București, Constanța, Timișoara, Brașov și în alte orașe importante.

„Locuiesc în Sectorul 3 din București, lângă Auchan, și merg frecvent la acest hipermarket. Acolo reprezentanții acestei agenții, Best Casting SRL, și-au făcut un stand prin fața căruia treceau zilnic mii de oameni. Acostau sute de persoane pe zi. Eram cu soția și cu băiatul meu în vârstă de 14 ani când am fost abordați de ei. Când mi-au spus că trebuie să le dau un avans de o sută de lei ca să-i facă băiatului poze, eu am pus frână discuției! Am reclamat situația la autorități, dar acestea nu au făcut nimic", a declarat Florentin Păunescu.

FII CA MIHAELA, DĂ 1.000 DE EURO!

„Vinerea trecută, eu și prietena mea am fost abordate de o doamnă care împărțea pliante, peste drum de City Park Mall. Aceasta ne-a întrebat dacă vrem să promovăm produsele unor firme celebre din domeniul cosmeticii. Ne-a promis și sesiuni de machiaj gratuit. Sediul firmei este pe Soveja. Acolo, o fată ne-a spus să ne înscriem gratuit ca să ne schimbe și look-ul pentru prezentările pe care le vom face într-un mare centru comercial din oraș, dar, așa gratuit cum era, am plătit 100 de lei garanție. I-am spus doamnei că nu mă las pe mâinile oricui să mă tundă. A avut o replică și pentru asta: "Vine să se ocupe de voi stilistul Mihaelei Rădulescu și al Ilincăi Vandici". După faza asta ne-a dus la directoare, care voia să ne bage în modeling, în schimbul sumei de 1.000 de euro. Pe bune, modeling? Eu și prietena mea avem 1,65 metri. Am plecat de la agenție și, când am sunat pe numărul de telefon la care trebuia să ne programeze pentru prezentare, nu a mai răspuns nimeni", a declarat Alexandra Manea, o fată de 18 ani.

CLONA UNEI ALTE AGENȚII DE CASTING?

Se pare că agenția în cauză ar fi împrumutat denumirea de la o altă firmă de profil, din București. "Best Casting este brandul nostru. Între timp a luat ființă o altă firmă care a avut casă de marcat falsă, numită Best Casting SRL, probabil pentru a profita de buna noastră reputație", a declarat Alina Ionela Pavel, administratorul SC Creative Advertising SRL. Oficialii firmei acuzate de nereguli nu au putut fi nici de această dată contactați telefonic, pentru a-și exprima un punct de vedere.

