Exclusiv! Pe 13 august, ne distrăm încet și trist! Ce spune Primăria Constanța

19:26:32 / 09 August 2016

doliu national pt Ana sotia regelui Mihai

Nu-mi place sa fiu obligata sa fiu ipocrita si sa mimez o mare durere pt cineva care nu inseamna nimic pt mine. Nu de respect e vorba (respectul il merita ca orice alta persoana in varsta) , ci acea recunostinta pt ca... Pt ca ce? Nu am trait pe vremea regelui ca sa stiu ce a facut sotia sa pt tara, nu am inghitit gogorita cu marea ei dragoste pt tara, etc.) Pot participa oficialitatile cate vor, dar sa nu ne impuna o stare pe care multi dintre noi nu o simtim. In rest, Dumnezeu s-o ierte si sa se odihneasca in pace! Condoleante familiei! Sanatate regelui.