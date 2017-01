EXCLUSIV! Situație incertă la ”Ovidius“! Profesori care vor să fie decani!

16:15:57 / 14 Mai 2016

Cunosc realitatea

Buna ziua! Va rog sa ma credeti ca sunt stupefiat de rautatea oamenilor care arunca asa de usor cu vorbe murdare. Chiar daca aici nu ne prezentam adevarata identitate, nu cred ca est normal sa se vorbeasca atat de urat despre un cadru didactic ca domnul Stoica, care de cand este decanul Facultatii de drept a realizat foarte multe schimbari in aceasta institutie. Dovada cea mai clara este ca aici avem o problema de mentalitate din partea fostei conduceri a facultatii, care doreste prin orice mijloace sa-l elimine. Ar fi mare pacat pentru Constanta si pentru ce trebuie facut in continuare in interiorul facultatii noastre.