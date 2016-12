FC Farul merge din succes în succes

După trei victorii consecutive, FC Farul Constanța a urcat pe locul 4 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a 2-a la fotbal și pare din ce în ce mai îndreptățită să spere că-și poate îndeplini obiectivul fixat în această vară, promovarea în prima ligă, chiar dacă jocul echipei în succesul la limită obținut sâmbătă, scor 1-0, cu Oțelul Galați, pe teren propriu, în etapa a 10-a, nu a fost unul deosebit. Gruparea de pe litoral se confruntă însă în continuare cu probleme financiare, existând restanțe către jucători. De altfel, după meciul cu gălățenii, din vestiar a răsunat celebra scandare: „Să vină banii la băieți!”.

Antrenorul Constantin Gache a mărturisit că-i este greu să-și motiveze elevii înaintea jocurilor. „Sunt convins că, dacă nu ar fi fost problemele cu banii, alta ar fi fost fața echipei. Le-am spus băieților că, atunci când intră pe teren, se reprezintă pe ei, dar este nevoie și de răsplată”, a explicat tehnicianul constănțean. Acesta a dezvăluit și de ce a preferat în ultimele jocuri să facă doar câte două schimbări. „La partida cu Brăila am făcut schimbări ca să treacă timpul și am primit gol la ultima fază. Nu că sunt superstițios, dar am simțit că cele mai bune soluții erau cele din teren. În prima repriză, jucătorii au alergat mult, iar după pauză l-am trimis pe Butoiu în față pentru a împinge jocul către poarta lor. Este însă greu să intri în vâltoarea jocului, indiferent cât de bine te încălzești, și s-a văzut acest lucru, pentru că Butoi s-a sufocat. Îl mai aveam pe banca de rezerve pe Tibi Bălan, dar acesta venea după o săptămână de pauză, timp în care a fost plecat la școala de antrenori. Am fi avut nevoie de Pătulea, dar până la urmă este important că am luat cele trei puncte”, a spus Gache.

Constănțenii și-au propus să continue seria succeselor și să învingă în fieful celor de la ACS Berceni, în etapa a 11-a, programată sâmbătă. „Sper să vină și a patra victorie consecutivă, dar va fi dificil la Berceni. Este bine că revine Nicorec, o piesă importantă la mijlocul terenului”, a declarat Gache.

Citeşte şi:

A treia victorie consecutivă pentru FC Farul

FC Farul - Oțelul, duel între două echipe de tradiție

FC Farul atacă a treia victorie consecutivă