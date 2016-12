FC Farul vrea trei puncte la Berceni

După trei victorii consecutive, FC Farul Constanța a revenit în partea superioară a clasamentului Seriei 1 a Ligii a 2-a la fotbal și a arătat ca o adevărată candidată la promovarea în prima ligă, obiectiv stabilit de conducerea clubului în această vară. „Am avut un început ezitant, dar ne-am revenit și am ajuns la doar două puncte de primul loc. Cred că avem șanse reale la promovare, mai ales cu sistemul cel nou, pentru că odată cu play-off-ul începe un alt campionat. Este o serie echilibrată, dar sunt multe deplasări lungi și dificile. Noi am pățit-o la Pojorâta, unde a pierdut și Rapid și sunt convins că se vor împiedica și alte echipe. La finalul acestui an, vom putea trage linie să vedem unde ne aflăm, dar cred că în play-off nu vor intra decât echipe de calitate”, a spus căpitanul Florin Pătrașcu.

Gruparea de pe litoral și-a propus să obțină al patrulea succes consecutiv sâmbătă, în etapa a 11-a, când se deplasează în fieful celor de la ACS Berceni. „Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm, chiar dacă vom întâlni o echipă incomodă. Mergem la victorie, sper să ne facem jocul și să obținem cele trei puncte. Dacă învingem, avem chiar și șansa de a urca pe prima poziție”, a declarat fundașul constănțean. Față de etapa trecută, antrenorul Constantin Gache îl va putea folosi pe mijlocașul Mihai Nicorec, care și-a ispășit etapa de suspendare dictată pentru cartonașul roșu primit la Bacău. În schimb, atacantul Adrian Pătulea este incert, efectuând doar alergări ușoare după accidentarea suferită în urmă cu două săptămâni.

