FCSB s-a impus în derby-ul cu Dinamo

Mult aşteptata confruntare dintre FCSB şi Dinamo, desfăşurată duminică seară, la Bucureşti, pe Arena Naţională, s-a încheiat cu succesul la limită al vicecampioanei en titre, FCSB ratând şi un penalty, în minutul 77, prin Budescu. În celelalte două partide disputate duminică s-au înregistrat tot atâtea remize.

Rezultate - vineri: CS Universitatea Craiova - FC Voluntari 1-1 (Băluţă 69 / Tudorie 56); sâmbătă: CS Concordia Chiajna - ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2-1 (Batin 33, Bumba 90+2 / I. Fulop 17); duminică: ASC Juventus Bucureşti - Gaz Metan Mediaş 1-1 (Călinţaru 37 / R. Romeo 49), CSM Poli Iaşi - ACS Poli Timişoara 1-1 (Kizito 45 / Şeroni 90+5), FC FCSB - FC Dinamo Bucureşti 1-0 (Momcilovic 31) .

Programul meciurilor de luni, 25 septembrie - ora 18.00: FC Botoşani - FC VIITORUL, ora 20.30: FC Astra Giurgiu - CFR 1907 Cluj. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

Clasament: 1. CFR 26p (golaveraj: 20-7), 2. FCSB 25p (18-8), 3. Craiova 23p (18-10), 4. Astra 22p (16-7), 5. Botoșani 20p (19-13), 6. Timișoara 18p (12-12), 7. Dinamo 16p (15-11), 8. Voluntari 15p (14-15), 9. Iași 15p (12-15), 10. FC VIITORUL 14p (10-10), 11. Sepsi 10p (10-20), 12. Chiajna 8p (9-14), 13. Mediaș 6p (6-23), 14. Juventus 4p (7-21).