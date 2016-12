Fermă de struţi africani, la Constanţa

10:54:36 / 08 Iulie 2015

Daruire, dragoste de natura, vointa !

Vasile a terminat facultatea cu 10 pe linie, in patru ani de studii nu a avut o nota mai mica. Putea ramane in Bucuresti in anul 1978, in cercetare, dar a ales productia. A trecut prin greutati, dar cu vointa si sprijinul sotiei le-a depasit. Sunt o familie de admirat si de invidiat, la modul faceti ca ei.