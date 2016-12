Filme din 20 de ţări, prezentate la Festivalul Internaţional de Film de la Phenian

60 de filme din 20 de țări au fost prezentate la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Phenian (PIFF), ce s-a încheiat vineri, informează AFP.

Festivalul de Film de la Phenian, ce s-a deschis la o săptămână după ce Coreea de Nord a declanșat un val de revoltă internațională în urma celui de-al cincilea test nuclear, se află la mare depărtare de evenimentele de la Berlin, de Sundance și de alte nume cunoscute pe scena festivalurilor internaționale de film. Sexul și violența au fost total interzise — deși s-a strecurat o secvență de goliciune dintr-o producție rusească — o peliculă de la Bollywood a fost bine primită, iar fimele marca Hollywood au fost complet excluse.

PIFF a fost lansat în 1987, iar din 1990 are loc o dată la doi ani. Selecția de filme s-a lărgit începând din 2000 când pe afiș și-au făcut loc și producții din Marea Britanie, Franța, Polonia, Rusia și alte țări.

Procesul de selecție este opac — nici unul dintre participanții din cadrul delegațiilor străine nu a putut afla cum funcționează acesta — și este controlat de Compania Coreană de Import și Export al Filmului (KorFilm), potrivit sursei citate. Comitetul organizator al acesteia caută filme care ''reflectă misiunea festivalului, autonomia, pacea și prietenia'', după cum a declarat vicepreședintele KorFilm, Kim Jae-Hyok. ''Noi nu selectăm filme care critică alte țări'', a spus acesta pentru AFP.

Producții cinematografice din Coreea de Sud și Statele Unite nu au fost prezentate niciodată în cadrul festivalului. ''Țările ostile printre care se numără Coreea de Sud și Statele Unite ne impun sancțiuni și nu doresc un schimb cultural'', a explicat Kim Jae-Hyok.

Majoritatea celor care își aduc filmele la Phenian par a fi mânați mai mult de curiozitate. ''M-aș fi putut duce la Toronto, dar aș fi văzut aceleași fețe, așa că am ales să vin aici'', a declarat regizorul francez Francois Margolin, a cărui peliculă despre arta ebraică prădată de naziști ("The Art Dealer") a fost prezentată în cadrul competiției. ''Am fost curios să văd cum reacționează audiența din Coreea de Nord la ceva din afara contextului ei cultural'', a mai spus acesta precizând că această țară ''nu este Marte''. ''Există un interes din ce în ce mai mare printre oamenii de aici pentru lumea de afară, hrănit de dezvoltarea tehnologică'', a adăugat el.

În ultimii ani, locuitorii unor orașe precum Phenian s-au bucurat de o creștere a accesului la piața neagră a filmelor produse la Hollywood, comercializate pe DVD-uri și stick-uri USB, vizionate în locuințe, pe playere media portabile.

Spre deosebire de alte festivaluri de film, cei cinci membri ai juriului PIFF nu participă la vizionări publice ale producțiilor înscrise în competiție, ci la astfel de sesiuni private. ''Când am întrebat de ce, ni s-a spus că reacția audienței ar putea să ne influențeze judecata'', a declarat Matt Hulse, producător de film din Marea Britanie.

La ediția din acest an au fost prezentate mai puține filme decât în anii trecuți — declin pe care delegații îl pun pe seama izolării din ce în ce mai mari a țării după înăsprirea sancțiunilor internaționale impuse ca urmare a testelor nucleare din ianuarie și septembrie.

Premiul cel mare al PIFF i-a revenit producției nord-coreene ''The Story of our Home'' (''Istoria casei noastre''), despre o tânără care își dedică viața îngrijirii orfanilor.