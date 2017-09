Finlandezul Valtteri Bottas va pilota pentru Mercedes și în 2018

Echipa Mercedes a anunțat miercuri că va conta pe serviciile pilotului finlandez Valtteri Bottas și în sezonul 2018 din Campionatul Mondial de Formula 1. Bottas (28 de ani), care în acest an a făcut pereche la echipa germană cu britanicul Lewis Hamilton, triplu campion mondial, ocupă în prezent locul 3 în clasamentul piloților, cu 197 puncte.

În cele 13 curse disputate la Mercedes, Bottas a câștigat Marile Premii din Rusia și Austria și a mai urcat de șapte ori pe podium. Pilotul finlandez a ajuns la Mercedes după retragerea campionului mondial Nico Rosberg la finalul sezonului trecut, după ce concurase șase sezoane la Williams.

La începutul acestei luni, și Lewis Hamilton a anunțat că își va prelungi contractul cu Mercedes, la finalul lui 2017. Hamilton, care a câștigat două titluri mondiale la Mercedes, are contract cu scuderia germană până la finele anului 2018.

Decizia pilotului german Sebastian Vettel de a rămâne la Ferrari până în 2020 a clarificat situația lui Hamilton. „Nu știu dacă toată lumea se aștepta să semneze un contract pe trei ani. Dar asta nu a schimbat situația pentru mine, pentru că plănuiam să prelungesc cu echipa mea, ceea ce voi face spre finalul sezonului. Nu e nicio grabă, mai am un an de contract, așa că am timp la dispoziție”, declara Hamilton la Monza, înainte de Marele Premiu al Italiei.

Presa de specialitate specula o posibilă venire a lui Vettel la Mercedes, iar președintele de onoare Niki Lauda a recunoscut existența unor contacte cu pilotul german. Toto Wolf, directorul echipei germane, a negat însă orice conversație cu cvadruplul campion mondial.

Următoarea cursă din calendar, Marele Premiu al statului Singapore, va avea loc pe 17 septembrie, în nocturnă, pe circuitul stradal Marina Bay.

