„Forța destinului”, debut festivalier de zile mari

Cel mai așteptat eveniment muzical-coregrafic de la Marea Neagră, organizat anual, din 1975 până în prezent, fără întrerupere, a debutat în ultima sâmbătă a lunii octombrie, la Teatrul „Oleg Danovski”, cu o premieră impresionantă, de înaltă ținută artistică - „Forța destinului“ - spectacol pe care multe teatre nu se încumetă să-l monteze, tocmai din cauza dificultății partiturii verdiene. La Constanța însă, „Forța destinului”, în viziunea regizoarei Alice Barb și sub conducerea muzicală a lui Tiberiu Oprea, a fost un mare succes, într-o sală arhiplină. Alte seri de poveste se vor regăsi în programul festivalului până pe 29 noiembrie.

Cu ropote intense de aplauze, care au durat minute în șir, s-a încheiat, sâmbătă, prima seară a celui mai așteptat eveniment cultural al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”: Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului, ajuns la cea de-a 42-a ediție. Timp de trei ore (cu tot cu pauză), melomanii tomitani s-au aflat sub covârșitoarea putere a operei verdiene „Forța destinului”, prezentată pe scena de la Marea Neagră în premieră, în viziunea regizoarei Alice Barb și sub bagheta dirijorului bucureștean Tiberiu Oprea. Sala Teatrului „Oleg Danovski” a fost arhiplină, iar aplauzele la scenă deschisă au răsplătit performanțele artiștilor, dar au avut și rolul de a detensiona publicul copleșit de trăirile puternice care au străbătut opera verdiană de la un capăt la altul, crescând în intensitate minut cu minut.

În rolurile celor doi îndrăgostiți, sortiți să nu-și aparțină decât dincolo de moarte, publicul i-a aplaudat pe soprana Cristina Radu din Brașov, în rolul Leonorei, și pe tenorul constănțean Răzvan Săraru, în cel al lui Don Alvaro. De aprecierea publicului s-a bucurat și baritonul constănțean Cătălin Țoropoc (Don Carlo di Vargas), în dreptul numelui căruia apare, de trei ani, mențiunea „București”, fiind solist din 2013 al Operei Naționale București. De altfel, cei trei, pentru impecabila lor putere de expresie și pentru profesionalismul cu care s-au dedicat interpretării partiturii verdiene, au primit cele mai intense aplauze, la finalul spectacolului.

„O EXPERIENȚĂ UNICĂ, O ÎMPLINIRE SUFLETEASCĂ”

Referitor la premiera de la Constanța, o premieră absolută și pentru ea, soprana Cristina Radu din Brașov a mărturisit: „A fost emoționant pentru mine să fiu aici. Am stat o lună și jumătate și am lucrat foarte intens. Aici sunt oameni minunați, mulți tineri, cu care am relaționat foarte bine și pot spune că am aprofundat mult rolul deoarece s-a lucrat foarte profund și foarte interesant pe text. A fost o experiență unică. Pentru mine, Leonora este o ființă foarte curajoasă, dar în același timp chinuită de un destin implacabil, căruia i se supune până la capăt, dar care o frânge. Este un rol dificil, care se transformă, care începe liric și apoi evoluează spre pasaje foarte dramatice. Este, probabil, cel mai dificil rol pe care îl am, deocamdată, în repertoriu. Este o împlinire sufletească deoarece îmi doream demult acest rol, care aici, la Constanța, este un debut absolut pentru mine”, a spus soprana Cristina Radu. Aceasta, bucuroasă să cânte, sâmbătă, pe aceeași scenă cu un fost coleg de facultate, Răzvan Săraru, s-a mai aflat pe scena tomitană într-o operă verdiană, „Traviata”.

Cu aplauze binemeritate au fost răsplătiți și Orest Pîslariu - marchizul de Calatrava, Lucia Mihalache - Preziosilla, Constantin Acsinte - Padre Guardino, Marius Eftimie - Melitone, Gabriela Dobre - Curra, Laurențiu Severin - Alcade, Iulian Bratu - Chirurgo, dar și corul pregătit de Adrian Stanache, care are un rol-cheie în economia operei verdiene „Forța destinului”. Decorurile și costumele, creații ale uneia dintre cele mai bune scenografe din țară, Maria Miu, au fost un alt atu al acestui spectacol, pe lângă vocile artiștilor. Vitraliile au fost aproape nelipiste de pe scenă, iar costumele au fascinat prin forța lor de sugestie, conferind scenelor din spectacol o valoare picturală, dublată de gesturile adesea dramatice ale personajelor surprinse în mișcare. Spectacolul, cu o cursivitate impresionantă pentru o premieră (și nu una ușoară), a fost străbătut de la un capăt la altul de un intens și răscolitor fior dramatic.

„DVS. NE DAȚI MOTIVAȚIA DE A EXISTA ȘI DE A CONTINUA”

„Am decis să continuăm această tradiție a Festivalului Internațional al Dansului, începută cu mult timp înainte și care a avut ca impact iubirea dumneavoastră pentru acest frumos centru de cultură. De aceea începem această ediție a festivalului cu unul dintre spectacolele cele mai dragi nouă, „Forța destinului”. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Dvs. ne dați motivația de a exista și de a continua. Mulțumesc realizatorilor acestui spectacol: doamnei Alice Barb, regizoarea, realizatoarea light designului și scenarista acestui spectacol, doamnei scenografe Maria Miu, pentru tot ceea ce a făcut. (...) Vreau să mulțumesc artiștilor acestui teatru, pentru că sunt gata întotdeauna să vă arate ce este frumos pe lumea asta și că avem o menire pe care trebuie să o respectăm, dar și tuturor celor pe care nu-i vedeți pe scenă pentru că ei au lucrat în spatele scenei. Mulțumesc și părinților mei care m-au educat, care m-au învățat să am speranță, pentru că tot ce e rău va trece, și îi mulțumesc și bunului Dumnezeu pentru că mi-a dat puterea să am o meserie minunată și vă doresc și dvs. să vă bucurați de toate darurile pe care le poate primi un om de la Cel de Sus”, a spus, în deschiderea Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, directorul Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu.

Duminică, de la ora 18.30, pe scena Teatrului „Oleg Danovski” își va face apariția, în pași de dans, „Crăiasa zăpezii”, pe muzica lui Jean Sibelius și Edvard Grieg și în coregrafia lui Horațiu Cherecheș. Glaciala crăiasă va împrumuta grația japonezei Mayu Takahashi, iar Gretchen și Karl vor fi întruchipați de prim-soliștii Irina Ganea-Mihaiu și Adrian Mihaiu. Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului continuă, până pe 29 noiembrie, cu alte 13 seri de poveste.

