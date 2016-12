"Furios şi iute 7" - încasări record de peste 1 miliard de dolari în 17 zile

"Furios şi iute 7/ Fast and Furious 7" a devenit filmul care a obţinut cel mai rapid încasări de peste 1 miliard de dolari, în 17 zile de la lansare, depăşind recordul anterior, de 19 zile, stabilit de "The Avengers", "Avatar" şi "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2". Filmul "Furios şi iute 7/ Fast and Furious 7", al şaptelea lungmetraj din această franciză de acţiune şi ultima peliculă a regretatului actor Paul Walker, a obţinut, în 17 zile de la lansarea pe marile ecrane, încasări de 273 de milioane de dolari în America de Nord şi de 735 de milioane de dolari în celelalte ţări, potrivit contactmusic.com. "Furios şi iute 7" a devenit şi filmul cu cele mai mari încasări dintre toate peliculele lansate în luna aprilie, depăşind precedentul record de 95 milioane de dolari stabilit în weekendul de debut de "Căpitanul America: Războinicul iernii/ Captain America: The Winter Soldier", şi reprezintă, de asemenea, lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istoria francizei "Fast & Furious". Totodată, "Furios şi iute 7" ocupă locul al nouălea în topul filmelor cu cele mai mari încasări obţinute în weekendul de debut. La fel cum s-a întâmplat cu "Cavalerul negru/ The Dark Knight", în 2008, care a devenit un fel de ceremonie funerară pentru Heath Ledger, publicul nord-american a mers în număr mare la cinematograf să îl vadă pe actorul Paul Walker în ultimul său rol. Actorul american a murit în 2013 într-un accident de automobil la vârsta de 40 de ani, înainte de încheierea filmărilor de la "Furios şi iute 7". Rolul său a fost completat cu ajutorul tehnologiei digitale şi al fraţilor starului, care au turnat câteva cadre în locul său. Potrivit cinemagia.ro, "Furios şi iute 7", de James Wan, este continuarea seriei de succes în care Vin Diesel şi Paul Walker îşi reiau rolurile lui Dominic Toretto şi Brian O'Conner. Cu cazierul curăţat şi liniştiţi alături de vechii lor prieteni, cei doi încearcă să îşi facă o nouă viaţă, dar totul se năruie în momentul în care Ian Shaw intervine, iar ei sunt nevoiţi să calce din nou în afara legii. Producţia filmului a fost amânată aproape un an din cauza decesului lui Paul Walker.