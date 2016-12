Generalul fără armată, doctor fără doctorat?

10:44:33 / 05 Septembrie 2015

Creste numarul . Dar calitatea

Interesant este faptul ca pana acum , onorabila gazeta care " cugeta liber " a considerat normal faptul ca guvernul copiatorului Ponta ( dottore ) sa fie sprijinit de factiunea cu pretentii de partid condusa de alt " doctor " , pe nume Oprea . Schimbarea de macaz ( si atitudine ) intervine dupa ce Oprea - balama , vrea sa ia locul UDMR si sa participe la guvernare cu toate partidele . In ziarul de astazi apare articolul intitulat " creste numarul electoratului " . Asa o fi . Dar ce facem cu zicala care spune ca e nevoie de calitate nu de cantitate . E posibil ca o parte din electorat sa fi invatat ceva si s-a maturizat . Problema capitala este cu cine votam in conditiile in care timp de 25 de ani Romania nu a a vut parte de modernizare , de progres , de democratie reala . A venit vremea ca electoratul sa inceapa sa judece prin prizma cerintelor de mai sus , in conditiile in care politicianistii , de toate culorile , raman aceeasi fripturisti , carieristi si oportunisti , guvernele si parlamentul dand un numar din ce in ce mai mare de puscariabili . Ce incredere putem avea in alegeri corecte daca principalul vinovat de furtul voturilor la ultimele alegeri , Dragnea , conduce partidul care se mandreste cu individul total compromis , pe nume Copy - Ponta , care la depasit in minciuni sl fanfaronada pe vestitul baron Munchhausen