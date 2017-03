Gică Hagi, mulțumit de evoluția din partida cu Dinamo

Remiza înregistrată în duelul FC Viitorul - Dinamo București, scor 0-0, disputat luni seară, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, a fost consemnată la finalul unei partide în care gazdele au atacat mai mult, dar în ultimele minute oaspeții au avut două ocazii care ar fi putut schimba soarta întâlnirii. În ciuda faptului că nu a obținut victoria, managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, care au încercat să depășească apărarea dinamovistă printr-un joc combinativ.

„Chiar dacă vremea a stricat atmosfera, a fost un meci frumos, între două echipe care știu să joace fotbal. Eu sunt mulțumit. Ne-am impus în teren, am avut personalitate. Am fost foarte aproape să câștigăm. Am avut momentele noastre, fazele noastre. În fotbal, câteodată, e nevoie și de șansă. Am avut ocazii. Din păcate, n-am băgat-o în poartă. Sunt mulțumit de disciplina care a fost, cum am interpretat partitura extraordinar contra vântului. În fața porții, dacă eram mai atenți, am fi câștigat meciul”, a declarat Gică Hagi, care este este convins că toate partidele din play-off vor fi echilibrate: „Voi aţi văzut finale de Cupa UEFA, Champions League în care să se marcheze 7.000 de goluri? Nu există o diferență enormă între unii și alții. Toate loturile sunt echilibrate. Toate meciurile or să fie pe muchie de cuțit. Valorile sunt apropiate, nu or să fie goluri multe şi diferenţe foarte mari”.

Pentru Viitorul urmează partida cu FC Steaua București, sâmbătă, 18 martie, de la ora 20.30, tot pe teren propriu, față în față urmând să se afle primele două clasate din play-off, care sunt la egalitate de puncte. „Noi suntem ăia tineri și frumoşi, care vrem să răsturnăm toate pronosticurile. Credem mult în noi. Ce am văzut în seara asta îmi dă încredere. Sper să am sâmbătă noroc foarte mare, să dau şi eu un gol, aşa cum ne-au dat ei în ultimele şase meciuri. Şi Niţă să greşească. Poate avem noroc. Muncesc, îmi fac datoria, cresc copii. Sunt puternici, se pot bate de la egal la egal cu cu cele mai bune echipe din România”, a spus Gică Hagi.

Clasament play-off: 1. FC Steaua 27p (golaveraj: 2-0), 2. FC VIITORUL 27p (0-0), 3. Astra 23p (0-0), 4. Craiova 23p (0-0), 5. Dinamo 22p (0-0), 6. CFR 22p (0-2).

FLORINEL COMAN, PREMIAT DE DIGI SPORT

Înaintea partidei dintre FC Viitorul și Dinamo București, a avut loc o festivitate de premiere. Atacantul Viitorului, Florinel Coman, a fost desemnat de Digi Sport jucătorul lunii februarie și a primit trofeul pentru cel mai bun jucător din Liga 1 în a doua lună a anului. Trofeul i-a fost înmânat lui Florinel Coman de directorul sportiv al clubului constănțean, Zoltan Iasko.

