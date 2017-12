Gică Hagi nu se simte apreciat la Constanţa

Victoria de sâmbătă seară, 3-0 (Țucudean 31, 45+1, Eric 76-pen.) cu Concordia Chiajna, din etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal, l-a mulţumit pe managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, atât prin jocul prestat de elevii săi, dar şi prin atitudinea acestora în ultimul meci susţinut în faţa propriilor suporteri. Însă marea dezamăgire a lui Gică Hagi a fost tocmai absenţa spectatorilor din tribunele terenului „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, la ultima reprezentaţie din acest an pe teren propriu a campioanei en titre a României.

„Ne-am despărţit cum trebuie faţă de toată lumea, înainte de Sărbători. Lucrul acesta mă bucură foarte tare, că fiecare jucător a dat totul, băieţii au fost serioşi şi lucrurile au mers cum trebuie. Aceasta e bucuria mea. Singurul lucru negativ (n.r. - absenţa spectatorilor de la meci), nu înţeleg, din punctul meu de vedere, pentru că în ultimii trei ani la Constanţa se joacă fotbal, o echipă, un club chiar dacă e tânăr, mai e şi un om pe acolo, pe care îl cheamă cum îl cheamă. S-a născut aici şi a investit ceva în fotbal, la el acasă. Sincer să fiu, mă aşteptam să fie mult mai mulţi (n.r. - spectatori), pentru că este singurul lucru negativ pe care îl avem. La fotbalul pe care îl jucăm şi satisfacţiile care au fost la acest club nu cred că există motiv ca să nu mergi la stadion, să-ţi petreci trei, patru ore. Probabil sunt nemulţumiţi de, nu ştiu de ce... Din păcate, nu ştiu ce există aici, la Constanţa, mi-e greu să înţeleg, e oraşul meu, unde am crescut. O să încercăm să schimbăm ceva, dacă se poate. Dacă nu... Probabil acesta e destinul, un stadion mic, atâtvalorez eu, un stadion mic şi nici pe acela să nu pot să îl umplu, de trei mii, patru mii de locuri.”, a declarat Gică Hagi, care şi-a permis să facă şi haz de necaz: „Săracul de mine, am venit la Constanţa şi nu sunt apreciat. Jucăm un fotbal de doi lei, nu ştim să jucăm fotbal. Am văzut că unii mai îmi fac şi echipa, au ajuns să ţipe din tribune ca să îmi arate schimbarea. Eu cred că trebuie să ne reglăm cu toţii la cum vedem, cum percepem, fiecare cu rolul lui. Sunt lucruri care se întâmplă şi nu sunt normale. Sunt dezamăgit total de acest lucru. O să trebuiască să vorbesc şi cu conducerea, pentru că şi ea trebuie urecheată puţin, pentru că trebuie să-şi dea seama că nu lucrează bine”.

