Guvernul, prins cu încasări „vopsite“?

Guvernul a cosmetizat execuția bugetară din primele trei luni, ca să fie frumos și să dea cu plus; în realitate, investițiile sunt la minimul ultimilor cinci ani, iar banii din TVA nu au fost încă rambursați, acuză senatorul liberal/analistul economic Florin Cîțu. El l-a convocat la ședință în comisia de Buget - Finanțe pe ministrul de resort, Viorel Ștefan, care a lipsit, însă (previzibil). „Avem un minim al investițiilor - 0,2% din PIB, pentru ultimii cinci ani, comparativ cu 2016, când aveam 0,6%. La TVA, s-a rambursat cu peste un miliard de lei mai puțin. Nu știm cine a luat decizia, dar Finanțele trebuie să înțeleagă că banii nu aparțin statului, ci companiilor private, care au nevoie de ei“, spune Cîțu. De cealaltă parte, premierul Grindeanu anunțase joia trecută că, în ianuarie - martie, bugetul e pe plus cu 1,64 miliarde lei. Și totuși, multe voci spun că Guvernul doar perfecționează prostiile făcute de Cioloș & Co. „Ascunde cifrele reale ale corectării și aranjează cifrele prin varii metode, care să dea impresia unei situații bune (s-au tăiat dramatic cheltuielile cu investițiile și s-a amânat rambursarea a peste 1,5 miliarde lei la TVA). De asemenea, nu se raportează distinct veniturile ANAF, bugetele locale și fondurile europene la nivelul programt în lege“, notează și fostul șef al Fiscului Gelu Ștefan Diaconu.