Guvernul Tudose - cea mai rapidă învestitură din istoria României

Dacă ar exista o carte românească a recordurilor, Guvernul Tudose ar deține recordul pentru cel mai rapid învestit Executiv din țară. În doar o zi de la anunțarea componenței noului Cabinet, miniștrii au susținut „probele de foc“ din fața comisiilor de specialitate ale Parlamentului și au trecut de votul Legislativului. Este, probabil, cea mai rapidă numire de Guvern din istoria României, ceea ce este de necrezut pentru o țară a cărei viteză în acțiuni și decizii este comparabilă cu cea a melcului.

NELIPSITELE DISPUTE POLITICE Chiar dacă lucrurile s-au mișcat surprinzător de repede, nu înseamnă că au lipsit certurile și disputele. De exemplu, liberalii au încercat în toate felurile posibile să împiedice învestirea noului Guvern, pentru simplul fapt că nu este pe placul lor. Mai mult, președintele partidului, Ludovic Orban, a lansat mai multe atacuri la adresa PSD, spunând că este „avatarul Partidului Comunist”. De asemenea, planul de guvernare a generat numeroase dezbateri. De exemplu, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat că va vota Guvernul Tudose, însă nu va susţine introducerea impozitului pe cifra de afaceri. La rândul său, Varujan Vosganian a declarat că ALDE nu va fi de acord cu renunţarea la cota unică, măsură prevăzută în planul de guvernare.

„MIE MI S-A SPUS SĂ TRANSFORM ACEASTĂ FRÂNĂ ÎN ACCELERAȚIE” Noul premier, Mihai Tudose, a luat cuvântul în timpul ședinței de plen în care era dezbătută învestirea Cabinetului său. Evident, el a încercat să atenueze din absurditatea situației în care a fost propus noul Guvern. Mai exact, a încercat să găsească o justificare, timidă, ce-i drept, a faptului că noul Executiv cuprinde mai mult de 50% din componența Cabinetului condus de Sorin Grindeanu. Tudose l-a atacat pe Grindeanu, lăsând să se înțeleagă că, sub conducerea lui, miniștrii se vor descurca mai bine. „Guvernul Grindeanu, din care mulți dintre noi cei de aici am făcut parte, a dus lucrurile într-o direcție bună, dar pentru ceea ce și-a propus guvernarea PSD - ALDE nu este de ajuns. Nu vreau să critic ceea ce a fost, dar înțeleg că a existat o frână, iar mie mi s-a spus să transform această frână în accelerație. Asta am să fac. Eu cred că astăzi România are nevoie de un Guvern aflat în stare de alertă, în care se va lucra pentru a recupera ceea ce s-a pierdut și ce s-a întârziat”, a spus Tudose. Discursul său și promisiunile colegilor lui i-au convins pe parlamentari. Guvernul condus de Mihai Tudose a trecut de Parlament cu 275 de voturi „pentru” și 102 „împotrivă”. Cu toate acestea, Tudose s-a dovedit a fi mai puțin convingător decât Grindeanu. Actualul Executiv a primit cu 19 voturi mai puțin decât Guvernul Grindeanu, care a fost învestit cu 294 de voturi.