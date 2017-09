HC Dobrogea Sud și-a prezentat lotul pentru sezonul 2017-2018

13:10:26 / 19 August 2017

Pentru Suporter

Sabin Ignat, ca asa zice articolul ca mai nou e on de 9 m :))) ce tiganie :))) centru mai exact, Moisa, Bologa, Mladenovic, Malinovic sunt mai scunzi decat Toma!!! care e extrema....SIngurul care arata a inter e Crnoglavac! Asteptari avem totusi de la Malinovic. Insa pe stanga este dezastru, idem in aparare. Speram si pe Nikolic sa-l vedem la forma din turul sezonului trecut, pentru ca Rackevic trebuias a aiba taria sa faca ce a facut Branko, care inca ar fi fost mai util totusi decat ce am vazut acum prin defensiva :)) Si Buricea trebuie sa inteleaga ca nu mai e util in teren. Si sa-l ia si pe Alexandru Andrei Buriceacu el, care numai a handbalist nu prea arata. Bine ca au renuntat la Munteanu ca sa-l aduca pe Alexandru Andrei, bataie de joc. La fel ecluderea lui Subtirica o alta greseala. Ce sa zicem suuces sa termine in primele 6, ca de primele 3, fara un as scos din maneca in ultim moment, 0 sanse!