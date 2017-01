În 2015, Parlamentul a legiferat 13 zile festive

Parlamentul României a adoptat, în 2015, 13 legi care instituie zile festive sau zile naționale, printre acestea fiind Sărbătoarea Sosirii Primăverii, Ziua egalității de șanse între femei și bărbați, Ziua costumului tradițional românesc sau Ziua limbii bulgare. Printre sărbătorile declarate prin lege se numără ziua de 21 martie - Sărbătoarea Sosirii Primăverii (Nawrez) pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România. În expunerea de motive se precizează că Nawrez este asemănată cu Paștele la creștini prin prisma compatibilității legate de tradiții și obiceiuri. Cu ocazia acestei sărbători se vopsesc ouă în trei culori - roșu, galben și verde. O altă lege adoptată de parlamentari este declararea Zilei Bucovinei, în 28 noiembrie, dată la care s-a proclamat alipirea acestei provincii la Patria Mamă.

14 NOIEMBRIE, ZIUA DOBROGEI O altă sărbătoare națională instituită în 2015 a fost Ziua Dobrogei, care poate fi marcată de autoritățile centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultură din țară și străinătate prin organizarea unor programe și manifestări cu caracter cultural-științific. Guvernul și autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsurile necesare pentru ca, în această zi, drapelul României să fie arborat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor și stema României de către autoritățile și instituțiile publice. Parlamentul a decis, de asemenea, proclamarea zilei de 10 Mai drept sărbătoare națională. În expunerea de motive, inițiatorul proiectului, senatorul constănțean Puiu Hașotti arătă că, la 10 Mai, sunt trei momente istorice diferite: începutul domniei regelui Carol I, independența de stat a României și încoronarea primului rege al țării, toate trei legate indisolubil de instituția monarhiei. Ziua Națională a Costumului Tradițional Românesc va fi serbată în fiecare an în 16 mai. Legea spune că, în cadrul curriculei școlare pentru clasele IV - XII, la disciplina educație civică - sau disciplinele echivalente -, vor fi incluse două ore, în luna mai, consacrate tematicii portului tradițional al zonei și portului tradițional al minorităților naționale din România, precum și semnificației acestora în conturarea și păstrarea identității naționale etnice.

DE LA ZIUA BRÂNCUȘI LA ZIUA BĂRBATULUI O altă sărbătoare instituită în 2015 este Ziua Românilor de Pretutindeni, care se va sărbători, în fiecare an, în ultima duminică a lunii mai. O lege în acest sens a fost adoptată în acest an de către Parlament și promulgată de președintele Klaus Iohannis. Tot șeful statului a mai promulgat în acest an și legea privind declararea Ziua egalității de șanse între femei și bărbați, marcată la 8 mai, având drept scop promovarea egalității de șanse între sexe ca parte integrantă a politicii sociale. Parlamentarii au legiferat și Ziua Națională a Ambulanței, la 28 iulie, Ziua luptei împotriva cancerului, în 4 februarie, Ziua Națională de Luptă împotriva Cancerului de Sân, la 1 octombrie, Ziua Limbii Bulgare în 24 mai și Ziua limbii maghiare, care se serbează în 13 noiembrie. Tot în 2015 a fost instituită și Ziua Brâncuși, care va fi sărbătorită în 19 februarie. Un proiect de lege care instituie zile festive se află pe ordinea de zi a Camerei Deputaților și urmează să fie votat la începutul sesiunii viitoare, care începe în februarie. Este vorba despre proiectul privind declararea zilei de 19 noiembrie drept Ziua Bărbatului.