Încă un arbitru bătut la un meci de fotbal

După ce în data de 3 mai, la Ovidiu, arbitrul Marian Carson a fost lovit cu sălbăticie în timpul partidei din Liga a IV-a dintre CSO Ovidiu şi CS Eforie, iată că ieri, la Pietreni, încă un arbitru de fotbal a fost agresat. După meciul dintre Marmura Deleni şi Speranţa Nisipari, scor 1-5, din Campionatul Judeţean, Seria Sud, arbitrul Laurenţiu Ciuchiţă a fost bătut de către „doi spectatori beţi şi de doi jucători ai formaţiei Marmura Deleni, care şi-au dat tricourile jos ca să nu fie recunoscuţi”, după cum a declarat chiar cel agresat.

BĂTUT SUB OCHII COPILULUI „În timpul meciului nu au fost incidente deosebite, afară de faptul că am fost înjurat de jucătorii gazdelor şi am luat măsurile disciplinare împotriva lor, trei cartonaşe roşii. După meci am fost încercuit de patru persoane: doi jucători care şi-au dat tricourile jos ca să nu-i recunosc, numerele 9 şi 14, şi doi spectatori aflaţi în stare de ebrietate. Am fugit spre maşină, crezând că voi fi în siguranţă, dar acolo m-au prins. M-au lovit sub ochii copilului meu şi ai logodnicei mele! M-au lovit cu pumnii în zona capului şi m-au tăiat la ureche, unde aveam sistemul de comunicare cu cei doi asistenţi. Am căzut la pământ şi atunci a intervenit logodnica mea, care i-a dat la o parte, spunând: „Lăsaţi-l, că-l omorâţi“. Mă doare puţin capul, iar aparatul de comunicare s-a spart şi o bucăţică mi-a rămas în ureche. Mi-a extras-o asistenta de la meci, cu o pensetă. Singurul care a încercat să mă apere a fost portarul echipei din Deleni. Omul care trebuia să asigure ordinea la meci, care era şi titular la formaţia gazdă, nu a intervenit deloc. Ne-a spus încă de la începutul jocului: „În funcţie de cum arbitraţi o să vă asigurăm protecţia“. Nu ştiu cum a fost omologat acest teren, pentru că este neregulamentar, fără gard de protecţie. La acest meci am ajuns cu o oră înainte şi iarba era de 30 de centimetri. Le-am spus să-l tundă şi să-l marcheze, au adus un tractor, au cosit şi l-au pus în ordine”, a declarat Laurenţiu Ciuchiţă.

„Am vrut să sunăm la 112, dar de acolo nu se putea. Ne-am urcat în maşină şi ne-am dus în comuna Deleni, la Poliţie, dar nu era nimeni, aşa că am venit la Constanţa, la spital”, a declarat logodnica lui Ciuchiţă, Rodica Mecu. „Oamenii ăia l-au lovit cu partea din spate a capului de uşa de la maşină, după care l-au pus jos şi i-au dat cu pumnii şi picioarele şi era să moară. Atunci mama mea a ţipat şi am auzit că plânge”, a povestit Emil, fiul arbitrului, în vârstă de 7 ani.

„Nişte oameni lipsiţi de caracter, pentru că acolo mai mereu se întâmplă astfel de lucruri. Au fost multe înjurături din partea gazdelor, iar arbitrul şi-a făcut meseria, acordând cele trei cartonaşe roşii. Două pentru injurii, al treilea pentru că jucătorul respectiv a părăsit terenul fără să anunţe arbitrul şi mai avea un cartonaş galben. Totul s-a petrecut în prezenţa primarului din Deleni. Lângă el au stat în permanenţă mai mulţi cetăţeni, care beau bere, iar doi dintre ei se numără printre cei care au lovit arbitrul. Unul dintre jucători s-a dus la centrul terenului după meci, arbitrul s-a îndreptat spre maşină, dar acolo s-au repezit la el mai mulţi şi l-au lovit cu pumnii şi picioarele”, a relatat incidentul observatorul jocului, Ionel Smochină.

„Acest arbitru ne-a eliminat trei jucători, vă daţi seama cum a condus meciul. Au fost nişte incidente la finalul partidei, însă am intervenit şi am calmat spiritele”, a declarat Marian Dan, primarul comunei Deleni, care a asistat la întâlnirea de la Pietreni.

„Am ales să mă declar indisponibil pentru meciurile din competiţiile patronate de AJF Constanţa pentru că nu am siguranţă la jocuri. Iar asta e din cauza preşedintelui AJF, care nu ia măsuri împotriva jucătorilor violenţi. Am înţeles că şi colegii mei îmi vor urma exemplul şi aşteptăm să se schimbe ceva. Vrem ca peste câteva zile să mergem în audienţă la domnul Răzvan Burleanu (n.r. - preşedintele FRF), ca să ştie şi dânsul ce se întâmplă la Constanţa”, a încheiat Laurenţiu Ciuchiţă. Ieri, rana la ureche i-a fost cusută, iar tomografia nu a relevat leziuni la cap.

CEI DE LA MARMURA DELENI SE RĂFUIESC DES CU ARBITRII De remarcat că jucătorii de la Marmura Deleni sunt recidivişti, în urmă cu câteva etape, la meciul cu Castelanii Castelu, fiind lovit arbitrul de centru Raul-Adrian Stan. Incidentul s-a petrecut în minutul 88, iar partida s-a întrerupt. „După ce l-am eliminat pe Stoian Nicuşor, pentru injurii, acesta m-a lovit cu palma peste faţă, apoi am fost lovit şi de ceilalţi jucători ai gazdelor, inclusiv cei de pe banca de rezerve. În apărarea mea au sărit observatorul Selatin Veli şi o altă persoană aflată în tribună”, a menţionat Stan în raportul de arbitraj. Stoian era al treilea jucător eliminat de la Marmura Deleni în meciul cu Castelu, toţi pentru injurii la adresa arbitrului!!!