Incident armat în Statele Unite, zeci de persoane împușcate

Cel puţin 20 de persoane au fost împuşcate de un individ care a deschis focul în oraşul californian San Bernardino, informează presa americană.

UPDATE 22.32:

Autorităţile americane au confirmat un incident armat în zona Park Center Circle din San Bernardino, în sudul Californiei. Poliţia a anunţat că cel puţin 20 de persoane au fost rănite prin împuşcare în zona Waterman din San Bernardino. Autorităţile caută cel puţin un individ înarmat.

Los Angeles: Cel puțin o persoană a deschis focul, miercuri, în regiunea sudică a orașului californian San Bernardino și se pare că mai mult de 20 de persoane au fost rănite, afirmă autoritățile.

Poliția din San Bernardino a comunicat pe Twitter: "se confirmă că ar exista între 1 și 3 suspecți" și multiple victime ale împușcăturilor. Instituția Poliției le numește "active shooter incident" - incidente cu împușcături reale.

UPDATE 23.30:

Numărul persoanelor împușcate mortal, conform comunicatelor autorităților americane, s-ar ridica la cel puțin 12, la ora transmiterii acestei știri

Autorităţile americane continuă căutarea autorilor atacului armat



Conform ultimelor comunicate ale forțelor de ordine, cel puţin 12 persoane au fost împuşcate mortal, iar alte zeci au fost rănite în incidentul armat din oraşul californian San Bernardino, afirmă surse citate de ABC News.

Atacul a avut loc la un centru pentru tratarea persoanelor cu deficienţe cognitive şi comportamentale (Inland Regional Center) din zona Waterman, în San Bernardino, un orăşel de 200.000 de locuitori situat la 100 de kilometri est Los Angeles.

Autorităţile americane continuă în mod activ operaţiunile de căutare a individului sau indivizilor care au deschis focul într-un centru pentru persoane cu deficienţe congnitive din oraşelul San Bernardino, unde au fost ucise cel puţin 12 persoane, alte zeci fiind rănite.

Toate şcolile, centrele comerciale şi instituţiile din comitatul californian San Bernardino au fost închise în urma atacului armat.

Autorităţile americane au confirmat un incident armat în zona Park Center Circle din San Bernardino, în sudul Californiei. Poliţia a anunţat că cel puţin 20 de persoane au fost împuşcate în zona Waterman din San Bernardino.

UPDATE 00.30:



Cel puţin 14 morţi în incidentul armat din Statele Unite

Conform ultimelor comunicate, cel puţin 14 persoane au fost împuşcate mortal, iar alte 15 au fost rănite în incidentul armat

Martori citaţi de CNN au declarat că trei indivizi au deschis focul cu mitraliere de tip AK-47 după care au fugit cu un vehicul de teren de culoare neagră.

"Avem numeroase victime, inclusiv morţi", a declarat Vicki Cervantes, purtătorul de cuvânt al Poliţiei regionale.

Echipe speciale ale poliţiei (SWAT) verifică atent clădirile din împrejurimi în căutarea autorului sau autorilor atacului armat. Conform unor surse, la etajul 2 al complexului atacat a fost găsit un posibil dispozitiv exploziv, verificat în prezent de specialişti pirotehnişti.

Președintele Barack Obama a făcut o informare despre atac și a reiterat apelul pentru legea împotriva armelor de foc.

Agenți FBI și ai Departamentului Statal pentru Alcool, Tutun, Arme de foc și Explozibili (U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) au venit la fața locului penru a acorda asistență forțelor locale în investigațiile asupra cazului, după cum au declarat purtători de cuvânt aicelor două agenții.

UPDATE 00.45:

FBI verifică dacă atacul armat din California, soldat cu cel puţin 14 morţi, are caracter terorist

Biroul Federal pentru Investigaţii din Statele Unite verifică dacă atacul comis în orăşelul californian San Bernardino, soldat cu cel puţin 14 morţi, este incident terorist, deocamdată nefiind exclusă nicio posibilitate.

David Bowditch, directorul adjunct al centrului FBI din Los Angeles, a declarat că sunt analizate toate ipotezele. "Încă nu ştim dacă este vorba de un incident cu caracter terorist", a afirmat Bowditch.

"Nu avem informaţii care să arate că acest atac ar avea vreo legătură cu terorismul", a declarat Jarrod Burguan, un oficial din cadrul Poliţiei regionale, precizând că motivele criminalilor nu se cunosc. "Ar putea fi terorism intern", a sugerat Burguan.