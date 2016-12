Individul care a bătut un polițist în plină stradă, condamnat cu suspendare!

Magistrații Judecătoriei Constanța l-au condamnat marți, pe Adrian Cristian Hăloiu, individul care în luna iulie a acestui an a bătut un polițist în plină stradă, în municipiul Constanța, la un an și șase luni de închisoare cu suspendare. Hăloiu a fost deferit justiției pentru distrugere, loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Decizia instanței nu este definitivă, ea putând fi atacată la Tribunalul Constanța. Amintim că incidentul a avut loc în municipiul Constanța, în zona sensului giratoriu de la intersecția bulevardului 1 Decembrie 1918 cu strada București, aproape de Casa de Cultură. Scandalul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Nervos din cale-afară, Adrian Cristian Hăloiu a reacționat violent. Polițiștii spun că acesta a pornit pe urmele agentului care se afla în timpul liber și i-a blocat în trafic mașina. Apoi a coborât din bolidul pe care îl conducea și a mers țintă către autoturismul victimei, care-și blocase portierele. Asta nu l-a oprit, însă, pe Hăloiu... În clipele următoare, el a spart geamul, a deschis ușa șoferului și a început să dea în el cu pumnii, încercând să-l tragă în stradă. Pentru că acesta avea cuplată centura de siguranță, nu a reușit. Anchetatorii spun că Hăloiu s-a îndepărtat la un moment dat de polițist, dar s-a întors și l-a mai lovit de câteva ori. Șoferul atacat a încercat de data aceasta să se apere cu un spray lacrimogen, dar fără folos. Scenele s-au petrecut sub privirile îngrozite ale soției victimei, care era însărcinată în opt luni... Norocul polițistului a fost că mai mulți martori au intervenit și l-au potolit pe agresor.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor Secției 3. Aceștia l-au identificat pe autor și l-au reținut pentru audieri. La puțin timp după incident, Adrian Cristian Hăloiu a postat și pe pagina sa de Facebook un mesaj în care vorbea despre scandalul pe care l-a provocat. "Sunt OK, chiar dacă mi-a dat tărtăriciu ăla 30 de jeturi:))) Pun eu mâna pe tine, boschetarule!". Oamenii legii spun că, în timpul incidentului, agentul care lucrează la Poliția Eforie nu și-a declinat calitatea, așa că Hăloiu nu a putut fi cercetat pentru ultraj. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.