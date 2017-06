Iohannis și-a început vizita în SUA. Va fi primit de Donald Trump

Preşedintele Klaus Iohannis efectuează în aceste zile o vizită în Statele Unite ale Americii, perioadă în care se va întâlni, la Casa Albă, cu omologul său american, Donald Trump. Iohannis este primul lider est-european care va fi primit în SUA de către Trump, relatează News.ro. „Elementul central al acestei vizite este constituit de întrevederea oficială a preşedintelui României, Klaus Iohannis, cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, în 9 iunie”, anunţa un comunicat al Preşedinţiei, care preciza că întrevederea „va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare şi extindere a Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia”. Cu ocazia deplasării la Washington, preşedintele României va participa, în 5 iunie, în calitate de invitat de onoare, la Forumul Global al American Jewish Committee (AJC), care are peste 110 ani de existenţă, şi va primi distincţia „Light Unto the Nations”, cea mai înaltă distincţie a organizaţiei, care se decernează unor şefi de stat sau de guvern în semn de recunoaştere pentru impactul internaţional important în domeniul păcii, securităţii, democraţiei, promovării valorilor umane.