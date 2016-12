Ipocrizia unui preşedinte

06:59:55 / 25 Iulie 2015

ponta cel mai bun, basitii put baseala

De sa se duca ba basitilor, sa aduceti iar saracia in casa romanilor, iar sa furati miliarde de euro si pe romani sa-i bagati in criza, iar sa inchideti spitale, iar sa trimiteti romanii la cules de castraveti, iar sa indatorati tara cum ati facut cu basitul vostru de la 21 miliarde in 2004 la 100 de miliarde. Mars la buda, basitilor ticalosi, lasati-l pe Ponta in pace , are cea mai mare crestere economica din U.E., inflatie 0 cum n-a fost niciodata, mai rabdati putin , ce ati saracit.